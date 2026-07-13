Из бюджета Татарстана выделят 60,4 млрд рублей на трансферты

Большую часть средств предоставят в виде субвенции

Фото: Михаил Захаров

Из бюджета Татарстана бюджетам муниципальных образований республики предоставлены межбюджетные трансферты на общую сумму 60,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба Минфина региона.

Из этой суммы 1,2 млрд рублей пришлось на дотации, 20,6 млрд — на субсидии, 36 млрд — на субвенции и 2,6 млрд — на иные межбюджетные трансферты.

Решение принято в соответствии с законом «О бюджете Республики Татарстан на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

Ранее в Татарстане выделили 64,9 млн рублей на проведение демонстрационного экзамена.

Никита Егоров