Из бюджета Татарстана выделят 60,4 млрд рублей на трансферты
Большую часть средств предоставят в виде субвенции
Из бюджета Татарстана бюджетам муниципальных образований республики предоставлены межбюджетные трансферты на общую сумму 60,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба Минфина региона.
Из этой суммы 1,2 млрд рублей пришлось на дотации, 20,6 млрд — на субсидии, 36 млрд — на субвенции и 2,6 млрд — на иные межбюджетные трансферты.
Решение принято в соответствии с законом «О бюджете Республики Татарстан на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».
Ранее в Татарстане выделили 64,9 млн рублей на проведение демонстрационного экзамена.
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