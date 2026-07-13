В Татарстане за год говядина подорожала на 17%

Свинина в республике при этом подешевела

Фото: Динар Фатыхов

По состоянию на июнь 2026 года говядина (кроме бескостного мяса) стоит в Татарстане 712,7 рубля за 1 кг. Это на 17,27% больше, чем в аналогичном месяце 2025-го. Более того, динамика роста цен на говядину в республике стала максимальной по сравнению с другими видами мяса, следует из данных Росстата.

Для сравнения: охлажденная курица в Татарстане за год подорожала на 3,7%, до 208,2 рубля за «кило». Это минимальный рост цен в сравнении с «конкурентами». Баранина в регионе стала дороже на 13,3%, до 934,3 рубля за 1 кг.

Свинина стала единственным мясом, которое подешевело в Татарстане. За год ценники на нее снизились на 2,39%, до 340,9 рубля за 1 кг.

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Никита Егоров