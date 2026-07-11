Доля отказов по потребкредитам в Татарстане увеличилась на 1,4% за месяц

Республика заняла шестое место среди субъектов России по величине доли отказов по таким займам

Фото: Максим Платонов

В Татарстане доля отказов по потребительским кредитам в июне 2026 года составила 74,6%. Относительно мая того же года данный показатель увеличился на 1,4%, следует из аналитики НБКИ.

Причем республика заняла шестое место среди субъектов России по величине доли отказов по потребкредитам. Самый высокий показатель зафиксирован в Новосибирской области (в июне 2026 года доля отказов по таким займам достигла 75,4%), а также в Оренбургской (75,3%) и Кемеровской (75,2%) областях.

Отметим, что в Москве и Санкт-Петербурге доля отказов по потребкредитам тоже увеличилась на 1,2% за месяц, до 71,5% и 72,1% соответственно.

— После пяти месяцев снижения, в июне выросла доля отказов по заявкам на потребкредиты. В условиях жесткой денежно-кредитной политики, включающей в числе прочего серьезные ограничения по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, банки по-прежнему сохраняют достаточно низкий аппетит к риску. Они повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в дальнейшем. В свою очередь, конкуренция банков в борьбе за граждан с высоким уровнем кредитоспособности (по шкале Персонального кредитного рейтинга — более 750 баллов) нарастает. По заявкам таких заемщиков доля отказов по заявкам на потребкредиты в настоящее время составляет 50%, — прокомментировал ситуацию директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Ранее сообщалось, что средний кредитный рейтинг россиян сохранился на уровне 722 баллов.

Никита Егоров