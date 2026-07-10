Средний кредитный рейтинг россиян сохранился на уровне 722 баллов

Кредитный рейтинг женщин за год увеличился с 737 до 741 балла, тогда как у мужчин остался без изменений — 701 балл

Фото: Михаил Захаров

Средний кредитный рейтинг россиян по итогам июня 2026 года составил 722 балла и остается на этом уровне с декабря прошлого года. По сравнению с июнем 2025 года показатель вырос на два балла. Такие данные приводит онлайн-платформа «Кредистория» (Объединенное кредитное бюро), они имеются в распоряжении «Реального времени».

Кредитный рейтинг женщин за год увеличился с 737 до 741 балла, тогда как у мужчин остался без изменений — 701 балл.

Доля россиян с очень высоким кредитным рейтингом — более 875 баллов — в июне выросла до 17,1% против 16,9% месяцем ранее и 14,4% год назад. Высокий рейтинг (794—874 балла) имеют 45,5% заемщиков. Средний уровень кредитного рейтинга (571—793 балла) зафиксирован у 14,6% россиян, а низкий (до 570 баллов) — у 22,8%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Самый низкий средний кредитный рейтинг по-прежнему отмечается у заемщиков младше 25 лет — 630 баллов. За год этот показатель снизился на 19 баллов. Самые высокие значения рейтинга традиционно демонстрируют женщины старше 50 лет — от 755 баллов, а среди мужчин — заемщики в возрасте 65 лет и старше, чей средний рейтинг составляет 747 баллов.

Как отметил директор по риск-методологии и дата-аналитике Объединенного кредитного бюро Николай Филиппов, стабильный уровень среднего кредитного рейтинга свидетельствует о сохранении кредитоспособности россиян и росте их финансовой грамотности.

Ранее в НБКИ заявили, что банки в июне отклонили почти 75% заявок на потребкредиты в Татарстане.

Наталья Жирнова