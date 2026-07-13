ЦБ России выпустит памятную монету в честь юбилея Челнов

На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения герба и мэрии города, а также бизнес-центра

Фото: скриншот сайта Центробанка

Во вторник, 14 июля, Центробанк России выпустит в обращение памятную серебряную монету к 400-летию основания Набережных Челнов.

Как сообщила пресс-служба регулятора, монета номиналом 3 рубля выходит в серии «Города». Масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения герба Набережных Челнов, мэрии города и бизнес-центра, а также автомобиля КАМАЗ на фоне городского пейзажа, выполненного в технике лазерного матирования; имеются надписи: вверху по окружности — «Набережные Челны», слева в две строки — «400 лет».

— Набережные Челны — сердце промышленности Татарстана. С его именем связана история автомобильного гиганта КАМАЗ, с конвейера которого ровно 50 лет сошел первый грузовик. Завод определил не только экономику города — он стал родиной многих трудовых династий, — говорится в сообщении ЦБ.

Ранее сообщалось, что Банк России выпустил памятную 10-рублевую монету «Чувашская Республика».

Никита Егоров