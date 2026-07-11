Объем торгов фьючерсами на какао на Мосбирже увеличился в 10 раз за год

Число клиентов возросло в 2,5 раза, достигнув 24 тыс. инвесторов

Фото: Мария Зверева

В июне 2026 года объем торгов фьючерсами на какао на Московской бирже увеличился в девять раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщил Борис Блохин, старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса биржи, чьи слова приводит ТАСС.

— Фьючерс на какао был введен в 2024 году, и в июне текущего года его ежедневный объем торгов составил 8,2 млрд рублей, что является девятикратным ростом по сравнению с июнем прошлого года. Кроме того, число клиентов возросло в 2,5 раза, достигнув 24 тыс. инвесторов, — отметил Блохин.

Он подчеркнул, что запуск фьючерса на какао стал ответом на растущий интерес со стороны инвесторов и профессиональных участников рынка.

Ранее сообщалось, что Германия, Италия и Бельгия признаны крупнейшими поставщиками шоколада в Россию.

Никита Егоров