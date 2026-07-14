Экспорт из РФ в Китай вырос на 23,3%, импорт — на 28,4%

Товарооборот РФ и КНР достиг $134 млрд

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Товарооборот России и Китая в первом полугодии 2026 года вырос на 25,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $134,175 млрд. Об этом сообщило Торговое представительство России в Китае со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

— Поставки российских товаров в Китай в денежном выражении выросли на 23,3%, до $73,578, — передают «Ведомости» информацию управления.

Импорт из Китая в Россию вырос на 28,4% и составил $60,596 млрд. Китай также нарастил общий объем внешней торговли на 21,2% — до $3,675 трлн. Товарооборот КНР со странами АСЕАН вырос на 22,5% (до $626,142 млрд), с Евросоюзом — на 14,2% (до $447,881 млрд).

Ранее сообщалось, что средняя стоимость новых китайских автомобилей в Татарстане достигла 3,6 млн рублей.



Вадим Вахрушев