В Госсовете Татарстана поддержали продление налоговых льгот для СНТ

Помимо этого, в законопроекте предлагается сохранение преференций для ряда некоммерческих организаций, объектов соцсферы и газораспределительных компаний

Фото: Василя Ширшова

Законопроект о продлении действия некоторых льгот по налогу на имущество ряда организаций сегодня рассмотрели на совместном заседании Комитета Госсовета республики по бюджету, налогам и финансам и экспертного совета при комитете.

Как сообщила заместитель министра финансов Татарстана Алла Анфимова, до 1 января 2028 года предлагается продлить налоговые льготы для садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, а также других некоммерческих организаций. Они, как и прежде, будут освобождены от уплаты налога на имущество общего пользования.

До этой же даты планируется сохранить льготную ставку в размере 4,55% от исчисленной суммы налога для организаций, использующих объекты социально-культурной сферы в сфере здравоохранения, физической культуры и спорта, за исключением учреждений, финансируемых из бюджета.

предоставлено Эльзой Набиуллиной

— Эти льготы социальные и касаются непосредственно населения нашей республики, — отметил председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

Кроме того, до 1 января 2032 года предлагается продлить льготную ставку для организаций, поставляющих природный газ населению, в отношении газопроводов, построенных в рамках программы догазификации. Еще одна новая мера предусматривает льготу на 2027—2031 годы для остальных объектов газораспределительной сети — налог предлагается уплачивать в размере 72,73% от исчисленной суммы.

Наталья Жирнова