Госзакупки: сувениры от нефтяников, новые мусорки и золотой проездной «Водоканала»

Обзор наиболее интересных тендеров начала года в Татарстане

Фото: Олег Тихонов

1. Мусорщики региона обновят баки

Казанское ООО «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства», регулярный поставщик регионального оператора по обращению с отходами на западе Татарстана — ООО «УК «ПЖКХ» — купит передвижные мусорные контейнеры на сумму 60,9 млн рублей. Информация о закупке, которая будет осуществлена у единственного поставщика, появилась 22 января. Заказ получило нижнекамское ООО «Ай-Пласт» (по данным «Спарк-Интерфакс», принадлежит компании «Трайгон Галф ФЗСО» из ОАЭ, АО «Брайт Хорайзн АГ» из Швейцарии, ООО «Татлесстрой», Сергею Донгузову и Владимиру Бусыгину). Компания занимается производством пластиковых контейнеров и поддонов для транспортировки и хранения каучуков, а также прочих товаров промышленного и бытового назначения.

Всего «Ай-Пласт» должен будет поставить 5 880 контейнеров трех типов. Больше всего — 3 300 штук — понадобится контейнеров на 1 100 литров. Каждый такой контейнер будет стоить 10,3 тысячи рублей. Еще 1 980 контейнеров будут такими же, но с опцией «крышка в крышке», каждый такой контейнер обойдется в 11,1 тысячи рублей. Наконец, 600 контейнеров будут емкостью 660 литров и по цене 7,9 тысячи рублей.

2. Качество образования КГМУ хочет оценивать в обновленном здании

Казанский государственный медицинский университет собирается обновить свой центр оценки качества образования. На капитальный ремонт здания, расположенного на улице Толстого, 6/30, вуз готов потратить 28,2 млн рублей. О закупке стало известно 23 января, приниматься заявки будут до 8 февраля, а итоги подведут 11 февраля.

На работы подрядчику будет отведено меньше трех месяцев, завершены они должны быть до 1 мая 2019 года. Из технического задания можно узнать, что здание получит декоративный фасад с лепниной, кровля и лестницы будут огорожены коваными изделиями. Помимо этого, будут переделаны стены, смонтированы плиты перекрытий, устроены перемычки и перекрытия, заменены полы и окна. Напомним, не так давно КГМУ заплатил за разработку документации для строительства учебно-лабораторного корпуса фармацевтического факультета 12 млн рублей.

ПАО «Туполев» купит реактивного топлива на сумму в 12,8 млн рублей. Фото Максима Платонова

3. «Туполеву» мало топлива

ПАО «Туполев» купит реактивного топлива на сумму 12,8 млн рублей. О такой закупке у единственного поставщика стало известно 18 января. Этим поставщиком стало ООО «Галлон». Компания зарегистрирована в Казани, на улице Аделя Кутуя. Директор компании — Мария Захарова, учредитель — Луиза Сунгатуллина (также владеет ООО «Рента-Т» и ООО «Республиканский торгово-логистический комплекс»).

Всего предприятие должно будет поставить 225 тонн реактивного топлива, каждая тонна будет стоить 56,7 тысячи рублей. Отметим, что этот контракт является дополнительным, ранее был заключен договор на 750 тонн топлива. Изначальный контракт был подписан еще в ноябре 2018 года.

4. Новый уровень безопасности для Сбербанка

Крупнейший российский банк — Сбербанк — готовится модернизировать электронные системы безопасности на объектах, относящихся к Волго-Вятскому банку, в том числе в Татарстане. Информация о закупке появилась 23 января, заявки на участие принимаются до 8 февраля, а итоги подведут 12 марта.

Всего на работы по всему филиалу будет потрачено 45,3 млн рублей. Больше всего — 12,5 млн рублей — потратят на Нижегородскую область. На Татарстан выделено 10,1 млн рублей, 6,1 млн рублей потратят на объекты во Владимирской области, 5,6 млн — в Чувашии, 5,5 млн — в Кировской области, 2,9 млн — в Марий Эл, 2,6 млн — в Мордовии. Контракт включает в себя стоимость всего перечня работ, включая поставку, доставку и монтаж оборудования и материалов на место установки, настройку и ввод в эксплуатацию систем, транспортные расходы, все виды налогов.

Сбербанк готовится модернизировать электронные системы безопасности на объектах, относящихся к Волго-Вятскому банку, в том числе в Татарстане. Фото Олега Тихонова

5. Казанский аэропорт расскажет о погоде

Аэропорт Казани стал поставщиком ФГБУ «Главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации». Аэропорт должен будет заниматься предоставлением метеорологической информации органам ОВД (обслуживания воздушного движения, — прим. ред.) для целей аэронавигационного обслуживания полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства Российской Федерации. Стоимость закупки составляет 9,6 млн рублей.

6. «Транснефть-Прикамье» закупится сувенирами

АО «Транснефть-Прикамье», в октябре покупавшее автомобили повышенной комфортности, теперь собирается потратить 5,07 млн рублей на подарочные брендированные наборы для участников корпоративных совещаний и сувенирные подарочные промонаборы. О закупке было объявлено 22 января, заявки будут приниматься до 31 января, а итоги подведут 21 февраля.

Продукция при этом должна быть поставлена уже в срок с 11 марта по 12 апреля 2019 года. Поставщик должен будет предоставить «Транснефть-Прикамью» 135 сумок-мессенджеров, по столько же — Bluetooth-колонок, подарочных аутдоров и зонтов, 256 вещмешков, 220 комплектов из шарфа и шапки. Кроме того, среди предметов, которые должны быть поставлены, можно найти, например, брелок «часы», флеш-карты, 1 000 шоколадных плиток, блокнотов и упаковок для чак-чака.

Под «служебным транспортным средством» подразумевается Ford Explorer выпуска 2019 года в комплектации Limited Plus. Фото motortrend.com



7. Служебная машина за 3,7 миллиона для проектировщиков из Зеленодольска

АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро», «борьба» за владение которым подошла к концу в прошлом году, собирается приобрести «служебное транспортное средство» за 3,7 млн рублей. О закупке стало известно 21 января, заявки будут приниматься до 31 января. Итоги закупки подведут 4 февраля.

Как можно узнать из технического задания, под «служебным транспортным средством» подразумевается Ford Explorer выпуска 2019 года в комплектации Limited Plus. Двигатель машины должен быть бензиновым, объемом от 3,4 до 3,6 литров и мощностью от 240 до 250 л. с. В автомобиле должна быть аудиосистема с 12 динамиками мощностью 390 Вт, включая сабвуфер, адаптивный круиз-контроль, датчики давления в шинах, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида с омывателем. Машина должна быть поставлена уже в течение 20 дней с даты подписания договора купли-продажи.

8. «Сетевая компания» поучаствует в выставке за 3,5 млн рублей

«Сетевая компания» готовится заплатить 3,48 млн рублей за сопровождение организации экспозиции в рамках участия в 20-й международной специализированной выставке «Энергетика. Ресурсосбережение» на Татарстанском международном форуме по энергоресурсоэффективности — 2019. Об этом стало известно 18 января, заявки будут приниматься до 29 января. Итоги подведут 7 февраля.

Выставка пройдет на территории «Казанской ярмарки» с 19 по 21 марта 2019 года.

Госкомитет Татарстана по туризму собирается заплатить 3,15 млн рублей за участие региона в международных туристских выставках. Фото Максима Платонова

9. Татарстан позовет в гости в Москве и Екатеринбурге

Не отстает от «Сетевой компании» и Госкомитет Татарстана по туризму. Он тоже хочет поучаствовать в мероприятиях. Ведомство собирается заплатить, к примеру, 3,15 млн рублей за участие региона в международных туристических выставках, проводимых на территории России. Потенциальные участники могут подать заявки до 11 февраля, а 15 февраля состоится аукцион. Закупка будет профинансирована из бюджета региона.

Услуги, согласно техническому заданию, должны оказываться в Москве и Екатеринбурге. Первое мероприятие — «MITT/Путешествия и туризм» — пройдет в Москве, в ЦВК «Экспоцентр» с 12 по 14 марта. Там исполнитель должен будет предоставить необорудованную выставочную площадь в 59,5 кв. м, а также включить информацию о заказчике в каталог выставки. Помимо этого, потребуется предоставление выставочных конструкций и оборудования, художественное оформление стенда. В Екатеринбурге пройдет международная туристическая выставка «Лето». Даты ее проведения — 6 и 7 апреля, место проведения — «Ельцин Центр». Там должна быть предоставлена площадь 18 кв. м, набор остальных услуг будет аналогичен московскому мероприятию.

10. Сотрудники «Водоканала» заплатят за проезд на 200 рублей в месяц больше «физиков»

А вот казанский МУП «Водоканал» готовится пополнить проездные карты на 1,46 млн рублей. Об этом стало известно 22 января, заявки будут приниматься до 30 января, тогда же и подведут итоги.

Пополнение транспортных карт должно осуществляться до 31 января 2020 года. Всего «Водоканал» хочет обеспечить 45 полных безлимитных проездных в месяц (поездки на наземном транспорте — без ограничений, на метро — не более 50 поездок). Интересно, что в обосновании начальной (максимальной) цены договора стоимость одного проездного на месяц указана как 2 700 рублей. При этом, в соответствии с недавними изменениями, стоимость такого проездного для физлиц составляет 2 500 рублей. «Лишние» 200 рублей с каждого билета в каждом месяце (108 тысяч за все время контракта по всем 45 проездным) появились благодаря тому, что тарифы для юридических лиц еще выше. Отметим, что 2700 рублей — это, например, почти в два раза больше стоимости проездного билета на весь транспорт в Праге.