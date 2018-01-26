Трехлетнее перетягивание зеленодольского «каната» с ОСК завершилось победой «Ак Барс Холдинга»?

Но 25% акций ЗПКБ холдинг добиваться не будет в интересах «мирного сосуществования» с судостроительной корпорацией

Фото: Роман Хасаев

Трехлетняя позиционная борьба между «Объединенной судостроительной корпорацией» и властями Татарстана за контроль над АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» (ЗПКБ) вышла за границы переговоров. Министерство промышленности и торговли РФ сообщило «Реальному времени» о внесении в правительство проекта указа президента РФ о передаче 75% акций ЗПКБ в собственность РТ. Несмотря на ожидаемый победный исход, выкупать у ОСК оставшиеся 25% акций «Ак Барс Холдинг» точно не станет: мирное сосуществование с госхолдингом важнее.

ОСК против

Период политического давления федеральных властей на Татарстан, похоже, сменяется уступками большому бизнесу республики. В этом году правительство РФ, скорее всего, передаст ей 75% акций АО «Зеленодольское ПКБ», которые были запрошены еще 3 года назад. Отметим, впрочем, что хотя среди российских судостроителей уже прокатилась волна разговоров о том, что зеленодольский завод им. Горького присоединил к себе ЗПКБ, а «Объединенная судостроительная корпорация» с этим смирилась, де-факто этого не произошло. Как сообщила пресс-служба Минпромторга РФ, по предложению Татарстана подготовлен проект указа президента РФ о передаче в собственность Республики Татарстан акций ЗПКБ, который внесен на рассмотрение в правительство РФ. Объединение двух зеленодольских предприятий, как сказано в сообщении, необходимо для построения судостроительного кластера на базе завода им. Горького. «Правда, пока решения по данному вопросу правительством РФ не принято», — отмечает в конце сообщения ведомство. При этом понятно, что профильное федеральное министерство, курирующее российскую промышленность, всецело поддерживает такую концепцию развития.

Напомним, подготовка проекта указа о передаче контрольного пакета ЗПКБ Татарстану началась в феврале 2017 года, спустя 2 года после того, как президент РТ Рустам Минниханов выступил с соответствующей инициативой и направил это предложение в правительство РФ. Резко против указа выступил глава ОСК Алексей Рахманов. «Сейчас готовится пакет документов о передаче 75% акций ЗПКБ татарстанскому «Ак Барс Холдингу» (в который входит и завод им. Горького, — прим. ред.)», — сообщил он на закрытом служебном совещании в феврале прошлого года. — Это решение принято. Конечно, влиять на оперативную деятельность мы не сможем, но стратегические планы развития ЗПКБ будет согласовывать с нами».

Резко против указа выступил глава ОСК Алексей Рахманов. Фото promros.ru



Подготовка на тот момент находилась на начальной стадии, поэтому в Росимуществе оказались не в курсе процесса. «На сегодняшний день утвержденных указа президента РФ и соответствующего распоряжения правительства Российской Федерации в Росимущество на исполнение не поступало», — отвечала тогда пресс-служба ведомства. Сейчас же в Росимуществе подтвердили существование готового проекта указа, но отказались сообщить, в какую стоимость оценен госпакет ЗПКБ.

Москва не просит отступных

Впрочем, это не имеет особого значения, поскольку госпакет передается с федерального уровня на региональный, что называется, «без отступных» (хотя он оценивается в диапазоне от 500 до 600 млн рублей). Это будет безвозмездная передача госпакета ЗПКБ, подтвердили наши источники в Минземимуществе РТ. Как отметили в пресс-службе Минпромторга РФ, в проекте указа не предусмотрен обмен госпакета на активы, находящиеся в собственности РТ.

Напомним, что до этого весь год шел торг по поводу того, что взамен получит РФ. Как уже рассказывало «Реальное время», первый вариант предполагал передачу «Ростеху» республиканских госпакетов акций предприятий радиоэлектронной промышленности, однако наши источники в ОАО «Радиприбор» утверждают, что «их не тронут». Второй вариант предусматривал несколько странную схему с акциями КАМАЗа. В итоге же остановились на безвозмездной передаче. Что скажешь — браво!

— В отношениях органов власти нет понятия «оплата», — прокомментировал это решение заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Фарит Мусин. — Передача происходит из соображений целесообразности и более эффективного использования госимущества. Один орган власти передает другому и все: нет такого, что кому-то «перепродали».

Ожидается, что правительство РТ передаст госпакет в доверительное управление «Ак Барс Холдингу», а оставшиеся 25% акций холдинг выкупать не будет.

«В отношениях органов власти нет понятия «оплата», — прокомментировал Фарит Мусин. Фото mzio.tatarstan.ru

Зачем объединяться?

Импульсом к ускорению «присоединения» ЗПКБ, вероятно, послужило принятие Государственной программы вооружений (ГПВ) до 2027 года, в которой Зеленодольский завод им. Горького намерен закрепить свои позиции как производитель кораблей малого класса. Правда, гендиректор завода Ренат Мистахов отрицает связь с этим событием. По его словам, контракты с Минобороны РФ уже расписаны на длительную перспективу, а основная идея объединения заключается в том, чтобы завод и бюро работали над общими проектами, а не были разбросаны по разным направлениям.

— Пока в судостроительный кластер войдут лишь два предприятия — наш завод и КБ. Но в будущем на его базе вырастут отдельные компании по выпуску различных комплектующих для судов, например, по производству винтов, валов и другого судового оборудования, — объяснил Мистахов. — У завода есть свое машиностроение, литье. После передачи ЗПКБ мы сможем заявить будущие направления развития компонентной базы.

Дополнительным преимуществом является то, что Зеленодольский район получил статус ТОСЭР, который предполагает беспрецедентные налоговые льготы для резидентов, отметил директор завода им. Горького. Иначе говоря, с передачей ЗПКБ «Ак Барс Холдинг» может начать реструктуризацию завода с выведением на аутсорсинг отдельных производств по схеме КАМАЗа. А преобразованные компании станут резидентами зеленодольского ТОСЭР.

«У завода есть свое машиностроение, литье. После передачи ЗПКБ мы сможем заявить будущие направления развития компонентной базы», — говорит Ренат Мистахов. Фото zdship.ru



Стратегия мирного сосуществования

Стратегия завода им. Горького, по словам Рената Мистахова, нацелена на то, чтобы увеличить долю собственного производства комплектующих. «Это позволит увеличить прибыль «внутри корабля» и выйти заводу на другой уровень», — поясняет он.

С другой стороны, есть гораздо больший рынок поставок судостроительных компонентов, контролируемый Объединенной судостроительной корпорацией. «Мы не будем выкупать 25% акций ЗПКБ у Объединенной судостроительной корпорации, потому что она является нашим стратегическим партнером, — заявил Мистахов. — У нас с корпорацией подписано соглашение о сотрудничестве. ОСК занимает 90% существующего рынка судостроительной техники, поэтому мы очень надеемся, что в рамках совместной работы будем востребованы в части комплектации строящихся ОСК кораблей. Сегодня мы поставляем и винты, и валы. На некоторые заводы ОСК мы уже зашли и будем дальше заходить. Уже работаем с Балтийским и Амурским заводами ОСК, а также с проектным КБ «Алмаз». Для нас нет особых преференций, мы участвуем в открытых конкурсных торгах наравне с остальными претендентами. Это дает нам возможность брать контракты ОСК».

Эксперт Центра анализа стратегий и технологий Андрей Фролов находит три причины, почему корабельная «регата» Рената Мистахова растянулась на долгие 3 года. «Во-первых, ОСК не хотела создавать прецедент в масштабе страны: отдашь Татарстану, потом остальные захотят последовать этому примеру. Хотя здесь ситуация особая: завод и КБ находятся рядом и исторически связаны друг с другом, — рассуждает Фролов. — Действительно, нужно было либо завод отдавать ОСК, либо КБ передавать заводу. Хотя по проектам ЗПКБ работает не только зеленодольский завод, но и другие судостроительные предприятия. ЗПКБ очень востребовано, и, вероятно, оно получает роялти с каждой сделки и плату за проектирование и сопровождение строительства кораблей. Поэтому этот актив очень интересный. Во-вторых, ОСК не хотелось в принципе расставаться со своим активом, а в третьих — отдавать его за бесценок».

С ЗПКБ работает не только зеленодольский завод: закладка малого морского танкера проекта 03182 на судостроительном заводе «Волга» в Нижнем Новгороде. Фото zpkb.com

По мнению эксперта, принятие новой Государственной программы вооружений вряд ли повлияло на этот процесс консолидации, так как ВМФ не стал в ней приоритетом. «Насколько я знаю, этот блок в ГПВ по сравнению с предыдущей программой (ГПВ до 2022 года) уменьшился. Как сильно — неизвестно, цифры не раскрываются. Но распределение средств в программе изменилось в пользу сухопутных войск и ВКС; ВМФ не занимает сейчас высокую позицию в иерархии приоритетов. В то же время ранее заложенные корабли продолжают строиться, так что на предстоящие 4 года у обоих предприятий заказы будут. Но главное — экспорт: если удастся выйти на рынок Шри-Ланки, оба предприятия будут загружены. А на субподрядах далеко не уедешь».