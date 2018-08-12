ООО Татлесстрой

Общая информация

ООО «Татлесстрой» — компания, специализирующаяся на производстве промышленной тары из дерева.

Днем основания предприятия считается 1 февраля 1989 года. Основное направление – производство деревянной промышленной тары, паллет и евроконтейнеров. С 1992 года компания ведет тесное и плодотворное сотрудничество с «Нижнекамскнефтехимом» по поставке упаковки для каучуков.



С 2006 по 2009 г. компания осваивала новое направление в бизнесе – переработку полимеров, в связи с чем успешно вела разработку и производство пластиковых контейнеров и поддонов для транспортировки и хранения каучуков, а также прочих товаров промышленного и бытового назначения. В сентября 2009 г. в связи со стремительным развитием проекта пластикового производства и выходом на другие рынки компании ООО «Татлесстрой» принято решение о создании отдельной самостоятельной компании ООО «Ай-Пласт» и передаче ей всех активов, связанных с данным направлением. ООО «Татлесстрой», в свою очередь, сфокусировалась на производстве деревянной тары, деревянных поддонов и деревянных контейнеров, и продолжает развитие данного направления, имея за плечами более чем 20-летний опыт.

С 2013 года запущено производство древесно-стружечного бруса. Производимый брус является экологически чистым продуктом и активно применяется в изготовлении поддонов. Для реализации проекта было приобретено и запущено в производство передовое иностранное оборудование.



ООО «Татлесстрой» имеет две производственные площадки общей площадью 35 тыс. м², одна из которых находится в городе Нижнекамске Республики Татарстан, другая расположена в Тюменской области в городе Тобольск (обособленное подразделение для производства и отгрузки продукции для нужд ООО «СИБУР Тобольск»). Оборудование и производственные мощности позволяют изготавливать до 1,2 млн. поддонов и до 300 тыс. ящичных поддонов ежегодно. Годовой объем переработки сырья составляет 80 тыс. м³. Имеющиеся производства оснащены современным импортным оборудованием производства ведущих машиностроительных заводов мира.

Генеральный директор – Штин Сергей Юрьевич

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