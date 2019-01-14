В Казани подорожали проездные билеты

В Казани с 11 января установили новые тарифы на электронные проездные билеты (ЭПБ).

Согласно информации на сайте ОАО «Транспортная карта», ЭПБ на все виды транспорта стал безлимитным, он подорожал до 2,5 тыс. рублей. «Безлимит» на все автобусы теперь стоит 2,3 тыс. рублей, на весь наземный электрический транспорт — 1,6 тыс. рублей, только на трамвай или троллейбус — 1,5 тыс. рублей, на любой один маршрут автобуса — 1,3 тыс. рублей.

Кроме того, отменен проездной на 50 поездок в автобусе за 750 рублей.

Ранее Госкомитет РТ по тарифам предложил поднять стоимость проезда в общественном транспорте в Казани не на 3, а на 2 рубля. Таким образом, при наличном расчете поездка обойдется в 27 рублей.

При электронном расчете плата составит 25 рублей, а при предоплате за 100 поездок тариф установят в размере 18 рублей.