Госзакупки года: «Казань-Экспо» — региону, очистку канализации — Казани, детские сады — «Салават купере»

«Реальное время» каждую неделю знакомит читателей с самыми интересными госзакупками прошедших семи дней. Сегодня мы подводим своего рода итог этому мониторингу и вспоминаем крупнейшие тендеры Татарстана в 2018 году. Большинство из них оказалось связано с дорогами и транспортом — среди крупнейших, например, закупки, касающиеся подвижного состава, а также тендеры на строительство дорог в городах и на федеральных трассах.