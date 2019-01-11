Госзакупки года: «Казань-Экспо» — региону, очистку канализации — Казани, детские сады — «Салават купере»
Самые крупные тендеры Татарстана в 2018 году
«Реальное время» каждую неделю знакомит читателей с самыми интересными госзакупками прошедших семи дней. Сегодня мы подводим своего рода итог этому мониторингу и вспоминаем крупнейшие тендеры Татарстана в 2018 году. Большинство из них оказалось связано с дорогами и транспортом — среди крупнейших, например, закупки, касающиеся подвижного состава, а также тендеры на строительство дорог в городах и на федеральных трассах.
- Татарстанский Минзем купил «Казань Экспо» с землей в придачу за 9,5 миллиарда
Крупнейшей закупкой, объявленной в соответствии с 44/94 ФЗ, стал тендер, объявленный 20 декабря. Тогда стало известно, что Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана купит у единственного поставщика Международный выставочный центр «Казань Экспо», расположенный в селе Большие Кабаны Лаишевского района. Открытие выставочного центра состоялось в октябре 2018 года, в ноябре там прошел республиканский чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Russia, вообще же строительство комплекса началось в 2015-м к WorldSkills Kazan 2019. Стоимость выставочного центра составила 9,5 млрд рублей, а единственным поставщиком стало ООО «Казань Экспо», зарегистрированное в Казани на улице Меридианной в ноябре 2015 года. Предприятие является «дочкой» Минзема, государственного «Связьинвестнефтехима» и ООО «ПСУ».
Всего в собственность региона в лице Минзема перейдет 20 объектов, включая три нежилых зданий, здание котельной, переход от станции электрички, следующей в аэропорт, а также автодорога, системы газоснабжения, водоотведения, ливневой и дождевой канализации, тепловые сети. Одновременно с этим договором был заключен договор пожертвования, по которому Минзему были переданы пять земельных участков.
- М-7 около Иннополиса вскоре будет не узнать
Фото vv-fad.ru
Один из самых дорогих дорожных заказов года получило в июне ООО «ПСО «Казань». В соответствии с закупкой, которую обнародовало ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона», предприятие должно реконструировать около 10 километров трассы М-7 в Татарстане за 4,05 млрд рублей. Речь идет об участке трассы между 761-м и 771-м километрами, неподалеку от съезда в сторону Иннополиса.
В 2018 году на работы было выделено около 421 млн рублей, в 2019 году будет выделено еще 1,91 млрд рублей, а в 2020 году — 1,71 млрд. Согласно проекту, дорога должна быть расширена в районе мостов через реки Прорва и Сулица, будут построены путепровод, а также надземный пешеходный переход в районе села Татарское Бурнашево. Работы должны быть завершены в 2020 году. В октябре 2018 года, напомним, полностью четырехполосным стал участок трассы М-7 между Казанью и Набережными Челнами.
- Архивный миллиард
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Татарстану выделило почти миллиард, а точнее, 951 млн рублей, на строительство централизованного архивохранилища Приволжского федерального округа в селе Столбище. Контракт был заключен еще в конце января 2018 года, его исполнителем стало АО «ТСНРУ» («Татарское специальное научно-реставрационное управление»). По данным ЕГРЮЛ, владельцем его является татарстанский Минзем, а по данным самой компании — Юрий Егорушкин и Артур Мусин.
Согласно условиям госконтракта, работы должны быть выполнены до 1 декабря 2020 года. В 2018 году на них было выделено 453 млн рублей, еще 407 млн рублей выделят в 2019 году. В 2020 году, видимо, предстоит выполнить меньшую часть работ, поэтому будет выделено всего 92 млн рублей.
- Ремонт челнинской дороги по 133 миллиона за километр
Фото nchelny.city
В 2018 году второй по величине город региона, Набережные Челны, получил очень дорогую реконструкцию дороги. В марте 2018 года «Главтатдортранс» нашел исполнителя на заказ, связанный с реконструкцией улицы 40 лет Победы, за 836 млн рублей. Занимался работами «Камдорстрой».
Согласно условиям контракта, работы должны были выполняться до 8 октября. Всего реконструкция затронула участок длиной в 6,3 километра — каждый километр обошелся, таким образом, почти в 133 млн рублей. Гарантия на верхний слой асфальта составит 4 года, на нижний — 5 лет.
- Почти полтора миллиарда на очистные сооружения
В прошлом году казанский «Водоканал» начал реконструкцию биологических очистных сооружений канализации. В рамках этих работ было обнародовано как минимум два крупных тендера. В частности, 701 млн рублей «Водоканал» заплатил за сами сооружения термомеханической обработки. Исполнителем стало томское ПАО «Томскгазстрой», принадлежащее тюменскому ООО «Компания по управлению имущественным комплексом» — «дочке» «Гидромашсервиса», также с 2012 году владеющего «Казанькомпрессормашем», и самому «Гидромашсервису» — одному из крупнейших производителей промышленных насосов и нефтегазового оборудования в России. Основная масса работ должна была завершиться до конца 2018 года, а сдача объекта запланирована на время до 1 февраля 2019 года. Гарантия на работы составит 5 лет.
Помимо этого, еще 749 млн было направлено на технологическое оборудование для реконструкции БОСК. Здесь подрядчиком стало тюменское АО «ГМС Нефтемаш», также входящее в группу «ГМС». Всего предприятие должно поставить 32 единицы товара, максимальный срок поставки — 31 октября 2019 года.
- Расплата за белорусские автобусы длиной в 5 лет
Фото Антона Журавлева
В 2018 году в Казани появилось довольно большое количество новых автобусов, произошло это в том числе в преддверии чемпионата мира по футболу. Крупнейшим из подобных заказов стала покупка в лизинг автобусов для МУП «ПАТП №2» за 724 млн рублей. Контракт был заключен с АО «Сбербанк Лизинг», начало исполнения контракта — 16 марта 2018 года, а дата окончания — 31 июля 2023 года.
Указанный в документации период эксплуатации составляет 5 лет, за первый год величина износа составит 15%, в последующие — по 10%. Речь идет о 80 белорусских автобусах МАЗ стоимостью 7,3 млн рублей каждый. Общий срок лизинга составляет 60 месяцев, каждый месяц «ПАТП №2» будет платить примерно по 12 млн рублей.
- Сразу три детских сада в «Салават купере»
В прошедшем году, кроме того, в Татарстане активно строились и объекты инфраструктуры. Одним из крупнейших заказов на инфраструктуру стал тендер на строительство трех детских садов в жилом комплексе «Салават купере». Заказчиком выступил «Главинвестстрой», сумма — 620 млн рублей. Подрядчиком строительства стало ООО «Ак Таш», контракт исполняется с 11 декабря 2018 года по 30 декабря 2019 года.
Детские сады будут стоить от 194 (в 11-м микрорайоне) до 217 млн рублей (в 8-м микрорайоне). Построены детские сады должны быть до 30 ноября 2019 года. Два ДДУ рассчитаны на 260 мест, еще один — на 220 мест.
- 18 тысяч маленьких, да удаленьких школьных ноутбуков
Фото youla.ru
В прошлом году ООО «АйСиЭл Техно», дочернее предприятие «АйСиЭл-КПО ВС» Виктора Дьячкова, стало крупным поставщиком компьютерной техники для Министерства информатизации и связи РТ. Ведомство купило почти 18 тысяч ноутбуков по 20,2 тысячи рублей каждый. Общая стоимость контракта, заключенного в начале июня, составила около 360 млн рублей.
Предприятие должно было поставить 17 857 ноутбуков RAYbook Bi1010 под товарным знаком ICL с двухъядерным процессором, дисплеем диагональю 11,6 дюйма, оперативной памятью 4 Гб и жестким диском на 500 Гб. В компьютерах, кроме того, должна быть веб-камера, кардридер, а вес ноутбука должен составлять 1,3 кг. На них, кроме того, должно быть установлено программное обеспечение, а также набор интерактивных тестов по школьным предметам. Поставляться ноутбуки должны были по адресам управлений образования районов Татарстана. Больше всего — в управление образования исполкома Казани (2,8 тысячи штук), в МБУ «Информационно-методический центр Набережных Челнов» (1,2 тысячи), а также в управление образования исполкома Нижнекамского района (774 штуки).
- Продолжение работ в Свияжске и Болгаре
В 2018 году в Татарстане продолжились ремонтно-реставрационные работы в Свияжске и Болгаре. Министерство культуры Татарстана выделило на эти цели 359 млн рублей. Контракт исполнялся с 20 июля по 31 декабря 2018 года, исполнителем стал Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры Татарстана.
Работы касались, к примеру, таких объектов, как Троицкая церковь Иоанно-Предтеченского монастыря, Никольская церковь, жилые кирпичные дома по улице Назаровых, здание низшей ремесленной школы и пожарного обоза, двухэтажный деревянный дом по улице Троицкой. Почти все объекты списка находятся в Свияжске.
Фото Максима Платонова
- Один трамвай как два с половиной автобуса
А транспорт Казани тем временем обновлялся не только автобусами, но и трамваями. В частности, «Метроэлектротранс» в прошлом году купил сразу 20 трамваев, которые были заметно дороже автобусов. Каждый из них стоил по 17 млн рублей. О закупке было объявлено в марте 2018 года, а имя победителя (нижегородское ООО «Фобос-ТС») стало известно в апреле. Компания принадлежит ее директору Сергею Лазареву и Дмитрию Колину.
Трамваи, которые «МЭТ» получил в рамках госзаказа — модели 71-407 производства екатеринбургского «Уралтрансмаша». Отметим, что стоимость в 17 млн рублей не полная, а с учетом скидки в 8 млн рублей, предусмотренной программой субсидирования в рамках постановления правительства России. Гарантия на трамваи составляет 2 года или 200 тысяч километров пробега, при этом в течение гарантийного срока у поставщика должен быть гарантийный пункт с складом запчастей на территории трамвайного парка «Метроэлектротранса», а также специалист для контроля и устранения неисправностей.
комментарии
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/125552-krupneyshie-goszakazy-2018-goda-v-tatarstane
10 км возле Иннополиса облагородят за 4 млрд рублей???? 1 метр дороги обойдется в 400 млн??? платиновое или золотое покрытие планируется???