ГК «Евростиль» построит инфраструктуру для заводов Haier в Челнах за 336 млн рублей

Челнинская компания «Евростиль» выиграла аукцион на строительство инфраструктуры для завода стиральных машин и завода кухонного оборудования компании Haier.

Согласно информации, размещенной на портале госзакупок, подрядчик предложил за свои услуги 335,9 млн рублей. Отметим, что вторым участником аукциона было казанское АО «УКС».

Ранее сообщалось, что на создание инфраструктуры для заводов Haier в Набережных Челнах из республиканского и федерального бюджетов выделили 337,5 млн рублей.

Исполнителю работ предстоит выполнить строительство объектов энергетического хозяйства, наружных сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, тепло- и газоснабжения, а также провести благоустройство территории.

Все работы необходимо завершить до 30 июня 2019 года, когда ожидается запуск заводов.