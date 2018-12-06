«У рэперов много недостатков, но у депутатов их еще больше!»

Музыкальный критик Сергей Соседов — о «непоротом» поколении, худсоветах для рэп-исполнителей и о том, можно ли считать их музыку протестом

Силовики продолжают отменять концерты исполнителей разного уровня в российских регионах — в основном от претензий тех или иных органов страдают рэперы: среди них Элджей, группа IC3PEAK, Егор Крид, Хаски. Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал «Реальному времени» о том, есть ли смысл в тактике «держать и не пущать» и почему худсоветы для рэперов — не самая плохая идея.

Рокеры уже не сила, но и в рэпе протеста не очень много

— Сергей Васильевич, какое место занимает рэп в современной российской музыкальной культуре?

— Значительное. Несмотря на то, что его не допускают до теле- и радиоэфиров, до больших концертных программ в Кремле, благодаря интернету и новым технологиям рэп занял свое место в умах и душах молодых слушателей. Он занимает весомое место по праву — в нем немало интересных, ярких, самобытных исполнителей, которые пишут очень интересные и яркие тексты, причем тексты оригинальные, где есть свой поэтический язык, своя феня и свой сленг, и рэп держится в основном именно на сленге. В нем есть свои коды и шифры — поют же рэперы на сленге не просто так. Есть хорошо литературно и поэтично образованные рэперы — отсюда весомое место в слушательской аудитории у Оксимирона, Басты или Гуфа, у которых я часто слышу отголоски Маяковского, Пастернака, Вознесенского, Крученых.

— А может, все от того, что «ушел на пенсию» популярный у нескольких молодых поколений рок?

— Понимаете, рок свое дело сделал: в России он выполнял в первую очередь социальную миссию — «Мы ждем перемен!», острые тексты о дураках, но теперь-то о чем петь? Снова про дураков петь неинтересно, а из гонимых некогда представителей андеграунда те же Макаревич, Шевчук, Гребенщиков стали уважаемыми людьми со званиями. Их принимают в Кремле, им вручают ордена, медали, их чествуют по телевидению. Рокеры уже не сила, да к тому же они все уже возрастные люди, если не пожилые — рок же дело молодых.

— Молодежь тянется к рэперам из-за тем или из-за упомянутой вами фени?

— Не вся молодежь понимает эту феню, да и я порой не понимаю, но в ней, повторю, заложены мысли и коды, это не случайные фразы и не набор слов. О чем могут быть эти мысли? Об отношениях с девушками, о цели жизни, о смысле жизни, об отношении к наркотикам, к быту, к новым формам отношения с окружающим миром — это все социальные темы.

«Рок свое дело сделал: в России он выполнял в первую очередь социальную миссию — «Мы ждем перемен!», острые тексты о дураках, но теперь-то о чем петь?» Фото obzor.lt



— Какое же понимание жизни у рэперов, близкое молодежи?

— Оно легкое, потребительское, и в то же время циничное отношение к людям — типа «трахнуть телку и выкинуть, как использованный презерватив». Да, через жесткость и браваду рэперы показывают свое отношение к жизни, свой показной цинизм.

— Является ли рэп протестом?

— В рэпе протеста не очень много. Против чего протестовать? Свобод сейчас много. Хотите перемен? Ну делайте перемены сами, выходите на улицы — перемены-то нужно творить самим. У песен рэперов все-таки налицо отношение к жизни, а не протест — растерянность перед жизнью, растерянность перед свободами, данными и приобретенными. Конечно, у кого-то из них есть и политика, но она не превалирует.

Но важно другое — из нынешних музыкантов именно рэперы сейчас говорят о том, что их волнует, именно рэперы преуспели в плане формы подачи материала: их феня — это особый поэтический язык с интересной запутанностью и придуманными словами — окказионализмами. Поэтому если мы говорим о творчестве, мы видим его именно у рэперов. На эстраде или в роке мы о творчестве говорить уже не можем: Киркоров и Басков — это вряд ли творчество.

«У меня большие сомнения, что нынешние депутаты разбираются хоть в чем-то»

— Что прочитывается в возмущении депутата Владимир Петрова из заксобрания Ленинградской области, призвавшего запретить концерты рэперов? Петров считает их «агитаторами суицидов и наркомании». Что это — разрыв поколений?

— Ничего удивительного: рэперы — это представители поколения свободы, представители «непоротого» поколения. Это не значит, что оно во всем хорошее, но если многое этому поколению стало доступно, то жизнь перед ними стала играть самыми разными гранями и красками. Те же гаджеты, соцсети, интернет дают огромные возможности для самовыражения, людям хочется творить на широкой платформе — они расширяют тем самым свое и слушательское сознание, открывая глаза на многие вещи, закрытые и тайные.

— И депутат увидел в расширении сознания сплошной негатив… А может ли рэп как-то негативно влиять на молодого человека?



— Рэп может влиять и негативно, и позитивно, но говорить о том, что влияет негативно, а что позитивно — это разговор беспочвенный и пустой. Негатив может исходить от многого — если вы будете читать много Ницше, то у вас разовьется агрессия, если будете читать только чистую поэзию, то останетесь инфантильны, уйдете в виртуальный мир и сильно оторветесь от действительности. Поэтому все должно иметь меру.

А что касается депутатов, то они очень много на себя берут. У меня большие сомнения, что нынешние депутаты хоть в чем-то разбираются, что у них есть нормальное гуманитарное образование. Наши депутаты, за малым исключением, малообразованны и малокультурны, поэтому считаться с их мнением было бы глупо. Если депутат что-то услышал у рэпера и готов запретить его концерты, к такому депутату должны быть серьезные вопросы. У рэперов много недостатков, но у депутатов их еще больше!

«Если мы говорим о творчестве, мы видим его именно у рэперов. На эстраде или в роке мы о творчестве говорить уже не можем: Киркоров и Басков — это вряд ли творчество». Фото sochi.com

«Допустить, чтобы рэперы пели все, что взбредет им в голову, тоже неправильно»



— Почему же силовые органы ополчились на рэперов и группы, подобные им, именно этой осенью, а не год или два назад? Арестован Хаски, задерживают музыкантов IC3PEAK, отменяют их концерты, концерты других рэперов.

— Это поветрие. Видимо, пришла сверху новая директива кого-то закрывать — не Киркорова же с Басковым закрывать, которые бабло приносят и поют ни о чем, а, конечно рэперов.

— А повод-то какой закрывать?

— Потому что кто-то наверху увидел непонятный язык, странные тексты. Если быть полностью объективным, конечно, иногда тексты у российских рэперов зашкаливают — у таких исполнителей бывает серьезный перебор в констатации фактов или изложении событий жизни или быта. Рэперы не мягкие и пушистые, но оценивать их тексты должны не малообразованные депутаты и не чиновники, которые никогда не читали поэзию и никогда в ней не разбиравшиеся, а некие художественные советы, в которых бы заседали люди с филологическим образованием, люди начитанные, люди высококультурные. И если у чиновников есть вопросы, пусть ищут таких людей.

Конечно, я не предлагаю рассматривать в качестве образца советские худсоветы. Это должны быть незаидеолоизированные худсоветы — они не должны отвечать запросам общества в духе «запрещать — не запрещать», они должны разъяснять музыкантам, почему их текст может нести негативную нагрузку для публики. Я прежде всего говорю о социализации рэперов, то есть об их эфирах на радио и телевидении — в таких случаях, наверное, есть смысл рекомендовать исполнителям заменять строчки, которые кажутся неудобоваримыми и спорными, и таким образом ставить в эфир «софт».

— А как быть с концертами? Концерты ведь не могут быть под присмотром худсоветов в свободной стране?

— Безусловно. Важно, чтобы на концертах прежде всего не было экстремистских, националистических и фашистских призывов.

— Чем объясняется то, что после освобождения из-под ареста рэпера Хаски за него и его коллег вступились такие люди, как Сергей Нарышкин и Дмитрий Киселев?

— Это значит, что во власти есть разумные люди — их мало, но они есть. Рэперов нужно не запрещать, с ними надо работать!

— А если рэперы наотрез откажутся сотрудничать с худсоветами?

— Что значит «согласятся» или «не согласятся»? Никто их согласия в данном случае не требовал бы — они живут в государстве, а у государства есть требования, которым вы должны подчиняться. Может, вы хотите ходить с нацистскими флагами? Нет, государство вам не позволит это сделать. Я понимаю, что легких путей для договоренностей не бывает, но допустить, чтобы рэперы пели все подряд, тоже неправильно. Да, каждому поколению нужны новые глашатаи, но с кого будут брать пример дети — с наркоманов, о которых им будут петь?

«Рэперы не мягкие и пушистые, но оценивать их тексты должны не малообразованные депутаты и не чиновники, которые никогда не читали поэзию и никогда в ней не разбиравшиеся, а некие художественные советы, в которых бы заседали люди с филологическим образованием, люди начитанные, люди высококультурные». Фото kasta.ru

Конечно, мы имеем здесь узкий коридор для лавирования — с одной стороны, душить рэп-культуру нельзя, но с другой, нельзя допустить, чтобы рэперы пели все, что взбредет им в голову. Поэтому в сферу культуры не нужно пускать чиновников и депутатов, но кто-то должен ограничивать и рэперов.



«У молодежи нет большого интереса к политике»

— Сергей Васильевич, а не связываете ли вы акции против рэперов с некой политикой контроля над нынешней молодежью, которая с властью зачастую не на одном берегу?

— Безусловно. Властям уже труднее контролировать молодежь, если в ее среде появилось много музыкальных и околомузыкальных направлений, если в ее среде появляются организации непонятного толка — какие-то спортивные или полувоенные. Конечно, контроль должен быть, еще и потому, что молодежь может объединяться для незаконных целей.

— А с политикой, к которой начинает проявлять интерес молодое поколение, отмены концертов рэперов не связаны? Ведь на эти концерты вполне может ходить для зарядки некая протестная молодежь.

— Не думаю. У молодежи сегодня нет большого интереса к политике — конечно, она не верит нынешней власти, она, вероятнее всего, презирает власть, но она не готова протестовать, потому что понимает, что протест будет подавлен, как это было с митингами, организованными Навальным. Тогда молодежь разуверилась в том, что она может повлиять на власть — на власть сейчас вообще гражданам повлиять почти невозможно. А может, и вообще невозможно.

— Но разве прекращение административного дела против Хаски — это не результат влияния граждан?

— А почему Хаски не должны были отпустить? Криминала-то в его действиях никакого не было! Его посадка была придумана чисто для запугивания, или, как я говорю, для острастки рэперов. А в целом общество не может влиять на политику — пенсионный возраст власть подняла, но никто протестовать не поднимается.

Протест молодежи может быть только в интернете, у Навального, но все это ведь глушится на корню, уничтожается, и молодежь боится таких вещей. Рэперы же поют о другом — я большой политики там не слышу. К тому же рэп — это ведь не песня, зовущая в бой, это не Дин Рид и не Джоан Баэз, которые, что называется, звали на баррикады. Гражданских тем там очень мало. Понимаете, рэп — это все-таки субкультура, это внутренняя подростковая жизнь, и об этом рэп пел всегда.

«Можно закрыть концерт, но сегодня окно в мир — это интернет, а там вы рэпера никак не закроете. Поэтому ситуация успокоится — рэперы будут давать концерты». Фото kuda-sochi.ru

«Вы никак не закроете рэпера в интернете»

— А разве в будущем рэп не может эволюционировать и петь о чем-то гражданском? Ведь тот же рок эволюционировал в СССР.

— Рэп может эволюционировать. Но рок 70-х существовал в другой культурной и социокультурной среде — советский рок был связан с хорошим образованием и поэтому у него был хороший поэтический язык, и тут достаточно послушать Макаревича и увидеть, какие это прекрасные тексты про солнечный остров или три окна. Рэп тоже отражает свою эпоху, разлом эпохи — это язык гаджетов, язык жесткий, и рэп способен развиваться. Гражданственность же мы уже видим. «Сансара» Басты — это серьезная философская песня о нашем бытии и, на мой взгляд, это песня гуманитарного и даже планетарного звучания. А песня того же Басты «Медлячок»? Та же гражданственность.

— Ваш прогноз — успокоится ли в ближайшее время ситуация с концертами рэперов?

— Можно закрыть концерт, но сегодня окно в мир — это интернет, а там вы рэпера никак не закроете. Поэтому ситуация успокоится — рэперы будут давать концерты. Конечно, за ними кто-то будет надзирать, возможно, подключат к этому вопросу и церковь, но все это будет смешно, потому что рэперов нужно приближать к обществу, а не отдалять от него. Этих людей надо почаще приглашать на интересные ток-шоу на ТВ, рассказывать о том, что они хотят донести своим творчеством до общества, чтобы они могли разъяснять те же свои фразы, кажущиеся кому-то скользкими.

— Кстати, почему, по-вашему, сейчас ничего не слышно о рэп-баттлах?

— Рэп-баттлы — это дело сложное: их нельзя ставить на поток, потому что это будет ерунда и рифмоплетство, а никак не творчество. Поэтому рэп-баттлы можно делать изредка — в рамках программ типа «Музыкального ринга» на НТВ, но как небольшую рубрику. Правда, я не уверен, что все рэперы хотели бы соревноваться друг с другом — мой опыт участия в создании программ «Музыкальный ринг» говорит о том, что наши певцы вообще не любят соревноваться друг с другом. Они считают, что именно они должны победить, поэтому не хотели соревноваться с теми, кого им предлагали. А кто-то вообще хотел петь один — как Маша Распутина.