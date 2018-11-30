«Цены на продукты будут расти и дальше»: почему подорожали яйца, молочка и свинина

Сказываются волатильность рубля, рост цен на грузоперевозки, комбикорм и ГСМ. В обозримом будущем прибавится и НДС

Фото: Антон Журавлев

Итоги ноября по продуктовой корзине в Татарстане оказались неутешительными. По данным аналитической службы «Реального времени», десяток яиц первой категории уже подорожал на 2,81%, прибавили в цене сливочное масло и обезжиренный творог — 4,79% и 7,61% соответственно. Сбылся прогноз экспертов издания по подорожанию свинины, которая за ноябрь прибавила в цене 13,06%. Подробности — в материале «Реального времени».

Курица продолжает дорожать

Неприятная новость для татарстанцев — в очередной раз выросли в цене самые необходимые продукты. Например, яйца только за ноябрь подорожали на 2,81%, а с начала осени так и вовсе на 27,22%! Сейчас средняя стоимость десятка — 54,92 рубля, в то время как еще первого сентября она не превышала 43,17. Неутешительная ценовая динамика и по другим продовольственным товарам из продуктовой корзины.

С начала ноября сливочное масло (72,5%) подорожало с 446,31 рубля за кг до 467,70 рубля, рост составил 4,79%. Обезжиренный творог прибавил 7,61%: в начале месяца килограмм стоил 224,32 рубля, в конце — уже 237,72. Самые заметные подорожания у курицы и свинины — 5,63% и 13,06%, причем последняя с начала осени выросла в цене уже на 20,78%. Еще первого сентября килограмм свинины стоил 292,72 рубля, к концу ноября расценки достигли 353,55 рубля.

Ненамного выросла стоимость муки — с 40,18 до 40,81 руб. за кг, рост — 1,65%. Более ощутимо подорожала гречка, в начале ноября она стоила — 114,16, а в конце — 139,22 руб. за кг, прибавка — 21,89%. Почему подорожали именно эти продукты, эксперты расходятся во мнениях.

— Рост стоимости яиц мы связываем с подорожанием комбикормов, которые в среднем поднялись в цене на 11%. Тоже можно сказать и по стоимости курицы. Многие производители уже давно говорили о том, что производство мяса птицы находится в настоящее время на уровне маржинальности, соответственно, повышение было отыграно на фоне информации о сокращении производства мяса птицы в стране, — комментирует ситуацию «Реальному времени» представитель Федерального научного центра пищевых систем им. В. М. Горбатова Дмитрий Гордеев.

Яйца только за ноябрь подорожали на 2,81%, а с начала осени так и вовсе на — 27,22%. Фото Максима Платонова

Грузоперевозки подорожали

Впрочем, данные по изменению цен на курицу и свинину в Федеральном научном центре несколько отличаются. «По нашим данным, увеличение стоимости не такое значительное — курица в среднем за месяц подорожала на 0,7%, свинина — на 0,5%», — считают эксперты.

Изменения других позиций продуктовой корзины связаны с общим состоянием экономики.

— Рост стоимости творога и масла, скорее всего, связан с общим самочувствием производителей в текущей экономической ситуации. Рост цен на ГСМ, волатильность рубля и удорожание стоимости грузоперевозок здесь играют не последнюю роль. И, скорее всего, в ближайшем будущем цены на продукты питания будут расти и дальше. Повышение НДС также будет играть на увеличение стоимости потребительской корзины в среднем на 3%. ЦБ РФ и Минэкономразвития уже сообщали, что на фоне роста инфляционных ожиданий по итогам 2018 года произойдет скачок инфляции с выходом этого показателя за 4%, — прогнозирует Дмитрий Гордеев.

Ближайшая перспектива изменения цен на продукты не совсем обнадеживающая. Несмотря на то, что сохраняется льготная ставка НДС в 10% для социально значимых продуктов питания, цены на них в ближайшее время все равно вырастут. В большей части изменение стоимости будет связано с косвенными факторами, например, с повышением НДС на товары, услуги, которые сопровождают производство продуктов, считает эксперт Департамента экспертно-аналитических работ Аналитического центра при правительстве РФ Анастасия Сысоева.

Рост цен на энергоносители

Председатель ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияр Байтемиров среди причин ноябрьского повышения на некоторые продукты называет подорожание электроэнергии.

— По животноводству могу сказать, что изменение цен на электричество, газ влияет на себестоимость продукции, и это в условиях, когда нужно наращивать производство. Конечно, производители еще не сводят еле-еле концы с концами, но ситуация близка к этому. Государство не до конца воздействует на продвижение сельхозпродукции. Сказывается и рост цен на ГСМ. В целом рост стоимости для потребителей обусловлен инфляционными процессами, — уверен Байтемиров.

В начале следующего года уже будет решаться вопрос ценообразования с сельхозпроизводителями, обнадежил Байтемиров. «Цены, конечно, не станут стоять на месте, но резко расти не будут. По крайней мере, если не появятся решающие внешние или внутренние факторы», — прогнозирует эксперт, не называя конкретных условий, которые могут повлиять.

Вызывает у него удивление и тот факт, что при снижении цен на нефть расценки на ГСМ остаются на прежнем уровне, что также оставляет только вопросы без ответа.



Ближайшая перспектива изменения цен на продукты не совсем обнадеживающая. Фото Максима Платонова



О влиянии подорожавших кормов на стоимость курятины и свинины говорят и в аналитическом департаменте компании «Альпари».



— Подорожание вызвано разными причинами — курятина и свинина дорожают в основном из-за роста цен на корма, свинина еще из-за ограничения конкуренции в связи со вспышкой африканской свиной чумы и запретом на ввоз свинины из ряда стран. Сливочное масло и творог дорожают из-за роста цен на молоко, а на молочном рынке конкуренция очень ограничена, там присутствуют только производители из России и Белоруссии. В начале следующего года пищевая инфляция в январе, на мой взгляд, будет не ниже 4% в годовом исчислении. Напрямую на росте цен на продукты питания повышение НДС не скажется, так как для этой категории товаров льготы по НДС сохранятся, — рассуждает заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова.

При этом она отмечает, что инфляционный процесс в России только начинает раскручиваться, о чем говорят несколько причин, например, чувствительный рост цен на хлеб. «Это связано с подорожанием зерна и, соответственно, муки, а также с ростом тарифов на электроэнергию и ростом цен на бензин и другие нефтепродукты», — приводит один из примеров Мильчакова.

Динамика роста цен на продукты в ноябре 2018 года

Темп прироста за месяц Наименование товара / Средняя цена по магазинам за кг 26.11.2018 25.11.2018 24.11.2018 23.11.2018 2,41% 1. Хлебные продукты 810,56 807,43 811,73 801,37 9,44% Фасоль 230,31 230,31 230,31 230,31 -1,91% Горох 64,01 64,01 68,31 64,01 1,65% Мука 40,81 40,81 40,81 40,81 -19,68% Рис 118,59 115,46 115,46 110,46 21,89% Гречка 139,22 139,22 139,22 138,16 1,71% Батон 76,09 76,09 76,09 76,09 -0,60% Хлеб Сельский 44,65 44,65 44,65 44,65 3,01% Макароны 96,88 96,88 96,88 96,88