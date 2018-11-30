«Цены на продукты будут расти и дальше»: почему подорожали яйца, молочка и свинина
Сказываются волатильность рубля, рост цен на грузоперевозки, комбикорм и ГСМ. В обозримом будущем прибавится и НДС
Итоги ноября по продуктовой корзине в Татарстане оказались неутешительными. По данным аналитической службы «Реального времени», десяток яиц первой категории уже подорожал на 2,81%, прибавили в цене сливочное масло и обезжиренный творог — 4,79% и 7,61% соответственно. Сбылся прогноз экспертов издания по подорожанию свинины, которая за ноябрь прибавила в цене 13,06%. Подробности — в материале «Реального времени».
Курица продолжает дорожать
Неприятная новость для татарстанцев — в очередной раз выросли в цене самые необходимые продукты. Например, яйца только за ноябрь подорожали на 2,81%, а с начала осени так и вовсе на 27,22%! Сейчас средняя стоимость десятка — 54,92 рубля, в то время как еще первого сентября она не превышала 43,17. Неутешительная ценовая динамика и по другим продовольственным товарам из продуктовой корзины.
С начала ноября сливочное масло (72,5%) подорожало с 446,31 рубля за кг до 467,70 рубля, рост составил 4,79%. Обезжиренный творог прибавил 7,61%: в начале месяца килограмм стоил 224,32 рубля, в конце — уже 237,72. Самые заметные подорожания у курицы и свинины — 5,63% и 13,06%, причем последняя с начала осени выросла в цене уже на 20,78%. Еще первого сентября килограмм свинины стоил 292,72 рубля, к концу ноября расценки достигли 353,55 рубля.
Ненамного выросла стоимость муки — с 40,18 до 40,81 руб. за кг, рост — 1,65%. Более ощутимо подорожала гречка, в начале ноября она стоила — 114,16, а в конце — 139,22 руб. за кг, прибавка — 21,89%. Почему подорожали именно эти продукты, эксперты расходятся во мнениях.
— Рост стоимости яиц мы связываем с подорожанием комбикормов, которые в среднем поднялись в цене на 11%. Тоже можно сказать и по стоимости курицы. Многие производители уже давно говорили о том, что производство мяса птицы находится в настоящее время на уровне маржинальности, соответственно, повышение было отыграно на фоне информации о сокращении производства мяса птицы в стране, — комментирует ситуацию «Реальному времени» представитель Федерального научного центра пищевых систем им. В. М. Горбатова Дмитрий Гордеев.
Грузоперевозки подорожали
Впрочем, данные по изменению цен на курицу и свинину в Федеральном научном центре несколько отличаются. «По нашим данным, увеличение стоимости не такое значительное — курица в среднем за месяц подорожала на 0,7%, свинина — на 0,5%», — считают эксперты.
Изменения других позиций продуктовой корзины связаны с общим состоянием экономики.
— Рост стоимости творога и масла, скорее всего, связан с общим самочувствием производителей в текущей экономической ситуации. Рост цен на ГСМ, волатильность рубля и удорожание стоимости грузоперевозок здесь играют не последнюю роль. И, скорее всего, в ближайшем будущем цены на продукты питания будут расти и дальше. Повышение НДС также будет играть на увеличение стоимости потребительской корзины в среднем на 3%. ЦБ РФ и Минэкономразвития уже сообщали, что на фоне роста инфляционных ожиданий по итогам 2018 года произойдет скачок инфляции с выходом этого показателя за 4%, — прогнозирует Дмитрий Гордеев.
Ближайшая перспектива изменения цен на продукты не совсем обнадеживающая. Несмотря на то, что сохраняется льготная ставка НДС в 10% для социально значимых продуктов питания, цены на них в ближайшее время все равно вырастут. В большей части изменение стоимости будет связано с косвенными факторами, например, с повышением НДС на товары, услуги, которые сопровождают производство продуктов, считает эксперт Департамента экспертно-аналитических работ Аналитического центра при правительстве РФ Анастасия Сысоева.
Рост цен на энергоносители
Председатель ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияр Байтемиров среди причин ноябрьского повышения на некоторые продукты называет подорожание электроэнергии.
— По животноводству могу сказать, что изменение цен на электричество, газ влияет на себестоимость продукции, и это в условиях, когда нужно наращивать производство. Конечно, производители еще не сводят еле-еле концы с концами, но ситуация близка к этому. Государство не до конца воздействует на продвижение сельхозпродукции. Сказывается и рост цен на ГСМ. В целом рост стоимости для потребителей обусловлен инфляционными процессами, — уверен Байтемиров.
В начале следующего года уже будет решаться вопрос ценообразования с сельхозпроизводителями, обнадежил Байтемиров. «Цены, конечно, не станут стоять на месте, но резко расти не будут. По крайней мере, если не появятся решающие внешние или внутренние факторы», — прогнозирует эксперт, не называя конкретных условий, которые могут повлиять.
Вызывает у него удивление и тот факт, что при снижении цен на нефть расценки на ГСМ остаются на прежнем уровне, что также оставляет только вопросы без ответа.
О влиянии подорожавших кормов на стоимость курятины и свинины говорят и в аналитическом департаменте компании «Альпари».
— Подорожание вызвано разными причинами — курятина и свинина дорожают в основном из-за роста цен на корма, свинина еще из-за ограничения конкуренции в связи со вспышкой африканской свиной чумы и запретом на ввоз свинины из ряда стран. Сливочное масло и творог дорожают из-за роста цен на молоко, а на молочном рынке конкуренция очень ограничена, там присутствуют только производители из России и Белоруссии. В начале следующего года пищевая инфляция в январе, на мой взгляд, будет не ниже 4% в годовом исчислении. Напрямую на росте цен на продукты питания повышение НДС не скажется, так как для этой категории товаров льготы по НДС сохранятся, — рассуждает заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова.
При этом она отмечает, что инфляционный процесс в России только начинает раскручиваться, о чем говорят несколько причин, например, чувствительный рост цен на хлеб. «Это связано с подорожанием зерна и, соответственно, муки, а также с ростом тарифов на электроэнергию и ростом цен на бензин и другие нефтепродукты», — приводит один из примеров Мильчакова.
|Темп прироста за месяц
|Наименование товара / Средняя цена по магазинам за кг
|26.11.2018
|25.11.2018
|24.11.2018
|23.11.2018
|2,41%
|1. Хлебные продукты
|810,56
|807,43
|811,73
|801,37
|9,44%
|Фасоль
|230,31
|230,31
|230,31
|230,31
|-1,91%
|Горох
|64,01
|64,01
|68,31
|64,01
|1,65%
|Мука
|40,81
|40,81
|40,81
|40,81
|-19,68%
|Рис
|118,59
|115,46
|115,46
|110,46
|21,89%
|Гречка
|139,22
|139,22
|139,22
|138,16
|1,71%
|Батон
|76,09
|76,09
|76,09
|76,09
|-0,60%
|Хлеб Сельский
|44,65
|44,65
|44,65
|44,65
|3,01%
|Макароны
|96,88
|96,88
|96,88
|96,88
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