Следком проверит фото члена банды Цапков с шашлыками и крабами в колонии

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России передала в Следственный комитет материалы проверки по фотографиям осужденного на 20 лет по делу банды Цапков Вячеслава Цеповяза, поедающего крабов и шашлыки в колонии.



«По факту размещения в сети интернет фотографий осужденного Вячеслава Цеповяза в 2018 году проведена служебная проверка. Установлено, что данные фотографии, свидетельствующие о фактах нарушений правил внутреннего распорядка исправительного учреждения, были сняты в 2015 году», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Амурской области.

Отмечается, что материалы проверки были переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Напомним, банда Сергея Цапка действовала в кубанской станице Кущевской с 1998 по 2010 год, убила не менее 19 человек, включая массовое убийство 12 человек в доме фермера Сервера Аметова. Главаря банды приговорили к пожизненному заключению в ноябре 2013 года, он умер летом 2014-го в тюрьме.

Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.