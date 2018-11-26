«Вторая Цусима». Как керченская битва обвалила рубль и позволила Порошенко ввести военное положение

Что выиграли в результате инцидента обе стороны и какие санкции теперь грозят России?

Инцидент в Черном море в минувшее воскресенье закончился «пленением» под Керчью трех украинских военных кораблей. У каждой из его сторон — свое видение произошедшего. В понедельник Украина объявила о введении военного положения. А последствия инцидента сразу же нашли отражение на бирже: рубль, и без того ослабевший под давлением нефтяных котировок, продолжил быстро терять в весе. К 15.08 в понедельник доллар подорожал на 79 коп. — до 66,98 руб., евро вырос на 1,05 руб. — до 76,1 рубля. Перспективы развития событий выясняло «Реальное время».

Две версии одного инцидента



В воскресенье интернет взорвало видео, снятое с борта сторожевого российского корабля «Дон»: два военных судна зажимают в «клещи» небольшое и явно не новое суденышко и под крики: «Дави его! Дави справа, я его приму!.. Держаться всем!!!» — «Дон» вскользь ударяет его в борт. По крайнему возбуждению в голосах российских моряков чувствуется: эта атака — завершение затянувшегося и сильно раздражавшего их преследования… В официальных заявлениях по этому поводу, разумеется, не было нецензурной брани, почти непрерывно звучавшей на борту «Дона», однако раздражения слышится не меньше.

Согласно информации, распространенной ФСБ, утром 25 ноября три украинских военных корабля незаконно пересекли российскую границу и взяли курс на Керченский пролив, не реагируя на требования остановиться. Россия направила к месту инцидента бомбардировщики Су-25 и военные вертолеты Ка-52, в операции также участвовали российские пограничные катера «Соболь» и «Дон», а также катера типа «Мангуст» и «Суздалец». Согласно официальному сообщению, российская сторона остановила украинские суда с помощью оружия, в итоге все они были задержаны и доставлены в порт Керчи. По факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело. По заявлению российской стороны, в результате инцидента ранения получили трое украинских военных — им оказана медицинская помощь, угрозы их жизни нет.

По заявлению пресс-службы ВМС Украины, задержанные российскими военными два украинских катера и рейдовый буксир совершали плановый переход из Одессы в Мариуполь, и накануне украинская сторона направила российским пограничникам информацию о предстоящем их передвижении. По данным ВМС Украины, принадлежащий Незалежной морской буксир был в ходе инцидента протаранен российским катером. Украинская сторона насчитала вдвое больше пострадавших, чем российская, — шестерых. А в понедельник президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения на 60 суток — с 15.00 26 ноября до 15.00 25 января 2019 года, теперь указ должна одобрить Верховная рада.

Провокация или Украина права?

Кому и зачем понадобилось устраивать военные пляски вокруг рядового события (проход украинских военных судов под Керченским мостом в Азовское море — дело в общем-то заурядное)? На этот вопрос у разных экспертов — разные ответы, в зависимости от их политических взглядов.

— Это провокация, — настаивает политолог Иван Мезюхо. — Безусловно, это не самостоятельная выходка Киева, я убежден в том, что Порошенко получил санкцию США на эту провокацию. Я думаю, что США пытаются спровоцировать Россию на силовое противостояние с Украиной накануне встречи Путина и Трампа на саммите «Большой двадцатки».

— Эта провокация, — продолжает он, — призвана, во-первых, оправдать действующий в отношении РФ санкционный режим, а во-вторых, увеличить санкционное давление в отношении Москвы со стороны Америки и союзников США в Европе. Даже тот факт, что во время вчерашнего инцидента украинские военные корабли вели себя неадекватно, это подтверждает. Их поведение говорит о том, что Украина долгое время не могла получить инструкции от Вашингтона, что делать дальше. Порошенко все это выгодно, он попытается использовать ситуацию для предвыборного пиара. А введение военного положения на Украине позволит ему не только отменить выборы, но и ограничить права людей на проведение публичных мероприятий…

Частично солидарен с Иваном Мезюхо экс-руководитель управления правительственной информации аппарата правительства РФ Александр Михайлов:

— Никаких глубинных причин у этого конфликта нет, здесь одна единственная причина — Порошенко в связи с предстоящими выборами нужно изменить формат обстановки в самой Украине… Это чистой воды провокация. Потому что при команде пограничников прекратить движение можно было остановиться. Ведь существует хорошо прописанная процедура, позволяющая без скандалов пройти под Керченским мостом, и боевые корабли Украины с соблюдением всех формальностей уже не раз проходили в Азовское море.

— Думаю, цель конфликта в одном — сорвать или хотя бы отодвинуть выборы на Украине, — более сдержанно, но в том же ключе прокомментировал «Реальному времени» воскресные события политолог Илья Гращенков. — В марте выборы президента страны, а у действующего главы Петра Порошенко — меньше 10% рейтинга, тогда как у оппозиционера в лице Юлии Тимошенко — более 20%. Сейчас в стране ввели военное положение до февраля, но могут продлить и до марта, тогда выборы могут перенести. Правда, как Порошенко собирается наращивать свой рейтинг — неясно.

— Общая тенденция понятна, Россия готовится к войне с Украиной, и война будет большая, к этому дело идет, — утверждает независимый военный обозреватель и аналитик Павел Фельгенгауэр. — И естественно, в России будут говорить, что мы во всем правы, а весь остальной мир будет совершенно иного мнения. Понятно, что изоляция России будет нарастать, агрессия тоже, в том числе и ответная — русская агрессия. И нападение на украинские корабли — это часть подготовки к войне!

— А вы расцениваете этот инцидент как нападение? — уточнила корреспондент «Реального времени».

— Да, украинские военные суда появились в Керченском проливе в соответствии с заключенными договорами и были вправе там пройти. Есть договоры между двумя странами, которые это разрешают!

«Мотивом может быть что угодно»

Сегодня Украина действительно призвала страны ЕС ввести дополнительные санкции в отношении России. В оценке последствий этого шага политологи практически единодушны.

— Что касается санкций в отношении России, они могут быть вне зависимости ни от чего, — полагает Илья Гращенков. — Как показали предыдущие санкционные пакеты, мотивом может быть что угодно. Так что если санкции и ужесточат, то не из-за ситуации с Украиной, а просто ввиду удобства случая.

Политолог Никита Кричевский, напротив, оценивает санкционные и экономические последствия от событий под Керчью как «минимальные»:

— Если каждый раз вводить санкции, то очень скоро вообще никаких возможностей вводить санкции не останется. Тем более что ситуация вообще неочевидная для того, чтобы на нее реагировать. Достаточно того, чтобы кто-то высказал свою позицию и на этом успокоился.

На вопрос же, не стало ли автоматически серьезной экономической санкцией для России очередное падение курса рубля, он заверил корреспондента «Реального времени»:

— Это только из-за нефти, других причин нет, и с инцидентом в Керчи это не связано.

— В связи с этим конфликтом действительно могут выйти на очередной виток санкции, — говорит генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов.

— Хотя по большому счету, мне кажется, у них уже закончилась фантазия — какие еще можно санкции ввести. К тому же санкции прежде всего ударяют по производителям — прежде всего западным. Они теряют рынки сбыта, теряют возможности инвестирования. А телодвижения, предпринимаемые украинским политическим руководством, направлены прежде всего против своего народа, против своих производителей, на сокращение возможности людей зарабатывать деньги на территории Российской Федерации. Нас санкциями не напугаешь — мы вышли на тот пик санкций, когда можно без опасений признавать ДНР и ЛНР, потому что хуже нам уже не будет. Да, конечно, поднимется шум в Евросоюзе. Но у меня такое ощущение, что Порошенко уже надоел всем, поскольку кроме головной боли от него никакого толка нет. То деньги просит, то в скандалы втягивает. И то, что на последней встрече Трамп с Порошенко не поздоровался, не подал руки, по сути, отмашка Евросоюзу, — констатирует эксперт.

Хочешь мира — готовься к войне?

А вот в возможность развития серьезного вооруженного конфликта между Россией и Украиной эксперты «Реального времени», за исключением Павла Фельгенгауэра, не верят.

— Но они, по-моему, даже сами не понимают, что такое военное положение, — заметил в разговоре с корреспондентом «Реального времени» Александр Михайлов. — Военное положение — это цензура, комендантский час, то есть ограничение свободы слова и свободы передвижения и прочее. А тут что? Ну привели они [Украина] свои вооруженные силы в боевую готовность, ну есть у них часть вооруженных сил, которая боеспособна… А есть части, которые вообще не боеспособны, хотя Порошенко и утверждает, что у них самая сильная армия в мире. Ну побряцают они доспехами…

Михайлов считает, что вполне допустимым со стороны России было бы попросту изъять у ВМС Украины опасные игрушки, которыми они «бряцали» у Керченского моста:

— Наши пограничники действовали правильно. Корабли отбуксированы в Керчь, и мы вправе разбираться с командой, с действиями командиров этих кораблей. По большому счету, в действиях украинских военных по российскому законодательству имеет место состав преступления, и, возможно, есть смысл рассмотреть вопрос об этих судах как о трофеях и изъять их у Украины. Все же очевидно — провокация, которая фактически закончилась пленом для украинских военных, и об этом прямо не говорится только потому, что вооруженного конфликта нет. Но Украина поставила себя в такое положение, что мы находимся перед угрозой разрыва международных отношений.

— А перед угрозой войны мы не находимся?

— Давайте будем исходить из того, что война как таковая определяется военными и материальными ресурсами страны. Когда началась Вторая мировая война, Германия была на пике промышленного успеха, у нее была сильная армия, она отработала свои технологии на Чехословакии, Польше, Франции. Чтобы начать широкомасштабную войну, надо обладать материальными ресурсами, а Украина ими не обладает. Ее флот практически небоеспособен, авиация в полуразобранном состоянии, морального духа у украинских бойцов нет — если бы он был, то о ДНР и ЛНР давно не вспоминали бы. А вы видите, как укрепилась наша армия, и вступать в войну, чтобы потерпеть сокрушительное поражение, не каждый политик рискнет.

— Перспективы военных действий нет, — уверен, в свою очередь, Никита Кричевский.

— Одно дело — коллективная риторика, присущая отношениям с Россией на протяжении столетий, и совсем другое — реальные военные действия. Да украинская армия на второй день военных действий встанет с протянутой рукой на границе с Россией, потому что топливо, солярка поставляются из России. При том что объявлять войну государству, обладающему ядерным оружием, военной мощью, аналогичной России, это просто самоубийство. Да и три маленьких ржавых кораблика не являются поводом, чтобы объявлять войну… Флота никакого задействовано не было. Хорошо, что наши власти не пошли на поводу у провокаторов, следовало сделать именно то, что было сделано, — говорит он.



— О масштабной войне, надеюсь, речь не идет, — гораздо более осторожно высказался на этот счет Илья Гращенков. — Сейчас любой реальный военный конфликт совершенно не на руку России: вряд ли он станет новым фактором консолидации общества. А вот экономике нашей страны может быть нанесен тяжелый урон. Что найдет отражение и в политике — падении рейтинга власти и росте протестных настроений.

«Истинная цель достигнута»

Однако, по мнению Никиты Кричевского, истинная цель, ради которой украинские военные подставили под удар «Дона» старый боевой корабль и поставили под угрозу жизни моряков, все-таки была достигнута:

— Целью провокации были не новые антироссийские санкции, и не война с Россией, а отсрочка для Порошенко, которая дала бы ему шансы удержать власть. Отсрочку он получил. Его шансы будут стопроцентными, если Рада продлит военное положение — тогда выборы будут просто отменены. Но и лидер президентской гонки Юлия Тимошенко, и ее окружение прекрасно это понимают. И я уверен, что через пару месяцев пролонгации не будет. Слишком большие ресурсы, в том числе и финансовые, были заложены, чтобы привести к власти Тимошенко, и слишком многие заинтересованы в ее возвращении...

