Рустам Минниханов примет участие в запуске детского телеканала «Шаян ТВ»

Фото: PR-отдел АО "Телерадиокомпании "Новый Век"

Сегодня вечером состоится старт эфира первого детского татароязычного телеканала«Шаян ТВ». Отсчет круглосуточному вещанию даст президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает PR-отдел АО «ТРК «Новый Век».

12 ноября станет точкой отсчета телеканала, где детям будут прививать любовь к татарскому языку. Своей миссией детский телеканал, рассчитанный на аудиторию в возрасте от 3 до 15 лет, считает развитие татарской культуры.

Детский татароязычный телеканал «Шаян ТВ» был презентован президенту Татарстана в январе этого года. Выбор происходил путем голосования. «Шаян» в переводе с татарского имеет три значения: веселый, любознательный, озорной. В тестовом режиме канал начал вещание 1 февраля на телеканале «Новый век». Лицензия на телевизионное вещание была получена 25 октября.

Партнерами канала выступают Министерство образования и науки РТ, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Всемирный конгресс татар, Институт развития образования РТ, а также ряд министерств и ведомств.

2 ноября состоялось первое заседание общественного совета детского канала «Шаян ТВ», в состав которого вошли представители власти Республики Татарстан, деятели искусств, педагоги — всего 18 человек.