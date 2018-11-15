Госдума приняла закон о налоге для самозанятых

Госдума РФ приняла в третьем и окончательном чтении пакет законов о проведении в Татарстане и еще трех регионах РФ эксперимента по введению налога на профессиональный доход (закон о самозанятых).



Согласно закону, с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года будет введен налог в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам и 6% в отношении доходов, полученных от реализации индивидуальным предпринимателям (ИП) и юридическим лицам, передает «Интерфакс».

Пороговое значение дохода, при котором можно использовать данный режим, не более 2,4 млн рублей в год (200 тысяч рублей в месяц).

Помимо Татарстана эксперимент проводится в Москве, Московской и Калужской областях.

Ранее сообщалось, что штрафные санкции не будут применяться в течение первого года экспериментального введения налога на профессиональный доход для самозанятых.