Минниханов прибыл с визитом в Китай

Президент Татарстана Рустам Минниханов с рабочим визитом прибыл в провинцию Гуандун (КНР).

Там президент РТ встретился с заместителем генерального секретаря правительства провинции Гуандун господином Линь Цзи и обсудил перспективы межрегионального взаимодействия с вице-губернатором провинции Оуяном Вэймином.

«Мы могли бы развивать взаимодействие с провинцией Гуандун в сфере высоких технологий, машиностроения, электроники, энергетики, биомедицины и других направлениях», — заявил Минниханов на бизнес-форуме с участием деловых кругов РТ и провинции Гуандун.

Отмечается, что товарооборот Татарстана с Китаем по итогам 2017 года увеличился более, чем на 50%, и продолжает демонстрировать динамичный рост.

В Гуанчжоу Минниханов также посетит предприятия по производству автомобилей «Beiqi Foton Motor Co. Ltd.» и «GAC».

Завтра президент РТ продолжит рабочую поездку в городе Шэньчжэнь. В планах — посещение Китайской выставки высоких технологий CHTF и встреча с руководством компании «PAX Technology» — мирового поставщика инновационных решений для платежных систем.