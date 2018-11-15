Сингапурская компания инвестировала в убыточный татарстанский «Аммоний»

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова подтвердила сделку татарстанского завода по производству аммиака и карбамида «Аммоний» с сингапурской химической компанией Indorama Corporation.

«Да, действительно, сделка состоялась в Сингапуре. Информацию мне подтвердили в руководстве „Ядран-ойл“, — приводит ответ Галимовой корреспондент „Реального времени“.



Отмечается, что компания выступает одной из участниц сделки. Речь идет об инвестициях порядка 800 млн долларов, которые будут направлены на развитие „Аммония“.

»Мы со своей стороны в этом видим огромный потенциал для развития «Аммония», — добавила Галимова.

Накануне сообщалось, что Indorama Corporation совместно с РФПИ может приобрести долю больше контрольного пакета акций в убыточном заводе «Аммоний» в Татарстане.