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Евстифеев уволил вице-премьера Марий Эл Сидыганова

20:26, 03.07.2018

Глава Марий Эл Александр Евстифеев подписал указ об отставке вице-премьера республики Юрия Сидыганова. Зампред регионального правительства покинул пост «по собственной инициативе».

«Освободить Сидыганова Юрия Николаевича 3 июля 2018 г. от должности заместителя председателя правительства Республики Марий Эл по его инициативе в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Напомним, на данном посту он работал с ноября 2017 года. До этого чиновник занимал пост министра сельского хозяйства республики.

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