У кого трубы горят: коммунальные сети Поволжья изношены наполовину

В каком регионе ПФО самые старые коммуникации?

Фото: Максим Платонов

Объем неучтенного расхода воды в некоторых регионах Поволжья доходит до трети, выяснила аналитическая служба «Реального времени», изучив информацию о коммунальных сетях в ПФО. Состояние водопроводных и канализационных сетей в регионах в целом довольно плачевно: замены требует половина из них, а в отдельных региональных столицах этот показатель доходит до 81%.

Водопроводы в Казани улучшаются, а в Уфе — стабильно плохие

По данным аналитической службы «Реального времени», в 2017 году протяженность внутриквартальных и внутридворовых водопроводных сетей Татарстана оказалась наибольшей в Приволжском федеральном округе. Их длина в регионе составляет 2 276 километров, при этом за последний год показатель вырос на 0,95%, а за 10 лет — на 48,35%. В целом по Приволжскому федеральному округу протяженность водопроводных сетей составила 14 280 километров, за год показатель снизился на 0,18%, а за 10 лет вырос на 9,1%. Соответственно, темпы строительства водопроводов в Татарстане оказались более чем в 5 раз выше, чем в среднем по округу.

Также в лидерах по протяженности водопроводных сетей еще четыре региона с примерно одинаковыми показателями. Это Самарская область с 1 586 километрами, Башкортостан с 1 569 километрами, Нижегородская область с 1 471 километром и Оренбургская область с 1 351 километром. В Башкортостане и Самарской области за последний год показатель увеличился (на 3,82% и 0,5%), в Оренбургской области — едва заметно снизился, а в Нижегородской области снизился значительно, на 12%. Еще год назад этот регион занимал второе место. С чем связана деградация водопроводов в Нижегородской области, неясно.

За прошедшие 10 лет рекордный рост, как уже говорилось, у Татарстана — почти в полтора раза. Значительный рост также у Пензенской области — почти на четверть. А снизилась по итогам десятилетия протяженность водопроводных сетей в двух регионах — Саратовской области (на 19%) и в Башкортостане (на 17%), ситуацию в Нижегородской области со снижением за год еще можно было связать с какими-то конкретными локальными событиями, но в указанных регионах, судя по всему, коммунальное хозяйство приходит в упадок.

При этом в среднем по ПФО замены требует почти половина всех водопроводных сетей — 44%. Наименьший процент — 25,6% — в Татарстане. Также относительно хорошие показатели у Кировской области (29%) и Чувашии (30%). Самый большой износ — в Нижегородской области (60%), Оренбургской области, Марий Эл и Пермском крае (около 57%). Больше всего за год износ увеличился в той же Нижегородской области, а уменьшился — в Кировской области (сразу на 9%).

Еще более печальна ситуация с одиночным протяжением уличных водопроводных сетей в региональных столицах. Здесь замены в городах Приволжского федерального округа требуют от 29% до 81% всех сетей. Наименее изношенные уличные сети в небольших Пензе и Чебоксарах. Тут нужно заменить «всего» около 29,8% сетей. Интересно при этом, что в Пензе в 2009—2012 годах замены требовало лишь около 15% сетей, а уже к 2013 году показатель вырос в два раза — до 30%, так что гордиться городу, по большому счету, нечем.

Самые изношенные сети из всех региональных столиц ПФО в Саратове. Именно здесь замены требуют 81,6% всех уличных водопроводных сетей. Также очень высокая цифра в Уфе — 79,1%. В обоих случаях, судя по динамике, никакой комплексной работы по замене не ведется: показатели «крутятся» вокруг отметки 70—80% как минимум с 2006 года.

Показатель Казани равен 57,5% — это примерно столько же, сколько в Кирове. При этом в столице Татарстана в 2006 году требовалось заменить 72% сетей. Так что, похоже, попытки улучшить коммунальные сети все же предпринимаются: резкое снижение было достигнуто к 2010 году (до 65%) и к 2013 году (до 54%).

Неизвестный выпивает треть воды в Саратовской области

А вот самое значительное среднесуточное потребление воды в расчете на одного жителя зафиксировано в Самарской области. В среднем каждый житель этого региона потребляет в год около 141 литра воды. За год показатель снизился, но незначительно — менее чем на 1%. В списке лидеров по потреблению также Кировская область со 132 литрами (показатель почти не изменился по сравнению с 2016 годом) и Нижегородская область со 126 литрами (потребление сизилось на 3,4%). Татарстан тут расположился на седьмом месте со 115 литрами на человека и годовым ростом на 0,1%.

Меньше всего воды тратит среднестатистический житель Чувашии — 85 литров в год (по сравнению с 2016 годом цифра снизилась на 3,4%), а также житель Мордовии — около 87 литров в год. За 5 лет почти во всех регионах потребление воды значительно снизилось: в Башкортостане, Чувашии и Нижегородской области примерно на 14%, а в Самарской области — на 13%. В Татарстане потребление снизилось на 3,8%. А единственным регионом, где потребление выросло, причем довольно значительно, стала Кировская область. Тут рост составил 21%.

Отметим, что в этих цифрах довольно значительная часть — это утечка и неучтенный расход воды. В среднем по Приволжскому федеральному округу неучтенной воды от 12,4% до 36,1%. Меньше всего неучтенного расхода воды в Татарстане. При этом за год цифра снизилась почти на 3%. Второе место занимает Чувашия — тут неучтенного расхода воды 15%, причем за год он увеличился на 1,6%. Также относительно небольшой показатель, 15,6%, в Нижегородской области, за год он снизился на 0,8%.

Абсолютным лидером по объему неучтенной воды является Саратовская область — показатель тут равен 36,1%. Причем на протяжении последних 5 лет ситуация практически не менялась, иногда даже доходя до отметки 39,3%. Также много воды уходит в неизвестном направлении в Пензенской области — 24%, 5 лет назад цифра тут равнялась 27,6%.

Качественная башкирская канализация и «урезание» сети в Пермском крае

Если по общей протяженности водопроводных сетей Татарстан в лидерах, то вот по показателю одиночного протяжения уличной канализационной сети регион уступает Нижегородской области. Здесь длина составляет 2 322 километра, при этом за 10 лет она увеличилась всего на 2,5%, а за последний год даже уменьшилась, причем сразу почти на 3%.

В Татарстане канализационные сети становятся длиннее. За 10 лет их протяженность выросла на 21%, причем за последний год — на 1,5%, показатель достиг 1 849 километров. Третье место занимает Пермский край с 1 849 километрами, но динамика здесь отрицательная: снижение за 10 лет на 2%, за последний год — на 1,9%. Отметим, что регион — единственный в ПФО, в котором за 10 лет произошло снижение протяженности.

В лидерах по увеличению длины за 10 лет — Ульяновская область. Тут показатель вырос более чем на четверть, причем за последний год на 1,6% — до 964 километров. Также значительный рост — в Удмуртии, за 10 лет на 20,6%, до 868 километров.

Как и в случае с водопроводными сетями, канализация в ПФО изношена. В среднем по федеральному округу нужно заменить почти половину всех сетей — 45,3%. В зависимости от региона показатель варьируется от 31% до 66%.



Наименее изношены сети в Башкортостане — «всего» на 31%. При этом за последние 10 лет год от года показатель становится все больше, как в целом и практически во всех остальных регионах. Второе место по проценту неизношенных сетей у Чувашии, 33,5%. Здесь, кстати, показатель значительно снизился за год — с 42%. В Татарстане износ канализации составляет 40%, 10 лет назад он равнялся 35%, а в 2016 году — 41%.

Самый значительный износ канализации — в двух небольших регионах. В Мордовии заменить нужно две трети канализационных сетей, а в Марий Эл — 61%. Кроме того, больше половины сетей требуют замены в Пермском крае, Самарской области и Удмуртии. Как следствие, показатели по количеству аварий в системе центральной канализации: из общего показателя 2017 года в 1 552 случая 565 аварий произошли в Пермском крае, а 461 — в Марий Эл (для сравнения — в Татарстане было лишь 69 аварий). В Мордовии, впрочем, несмотря на степень износа, в 2017 году авария была всего одна.

При этом в Татарстане, как и следовало ожидать из-за численности населени, один из самых высоких показателей объема пропущенных сточных вод через очистные сооружения. В 2017 году он составил 259,1 млн кубометров. Это третий показатель по Приволжскому федеральному округу. Лидер — Нижегородская область — 340,1 млн кубометров сточных вод, у находящейся на втором месте Самарской области — лишь 302 млн кубометров. Самый низкий показатель в Мордовии (24,5 млн кубометров) и в Марий Эл (33,1 млн кубометров).



С теплом лучше, чем с водой

Ситуация с нуждающимися в замене тепловыми и паровыми путями несколько лучше, чем в случае с водопроводом и канализацией, но показатели здесь тоже далеки от идеальных. При общей протяженности тепловых и паровых сетей в Приволжском федеральном округе в 31 млн километров (в двухтрубном исчислении) замены требуют 9,6 млн километров (около 31%).

Наименьший процент износа тепловых и паровых сетей — в Саратовской области. Тут замены требуют всего около 10% сетей. Показатель около 15%, кроме того, в Мордовии, 16% — в Оренбургской области, 20% — в Башкортостане. Больше всего изношены теплосети в Чувашии — на 47%. Плохие показатели также у Самарской области (40%), Удмуртии, Кировской и Нижегородской областей, Пермского края (около 37%). В Татарстане ситуация лучше, но незначительно — замена нужна 34% тепловых и паровых сетей.

Лидером среди регионов Приволжского федерального округа по числу аварий стал Пермский край: здесь за 2017 год произошло 267 аварий на источниках теплоснабжения, по сравнению с прошлым годом произошел значительный скачок — почти в три с половиной раза. В лидерах также Нижегородская область с 201 аварией, однако тут показатель за год снизился, пусть и незначительно — на 3,4%. Третье место по числу аварий у Кировской области, их тут произошло 113, за год число увеличилось на 4,6%. В Татарстане показатель довольно низкий — 18 аварий, причем за год их стало почти в два раза меньше. Меньше всего аварий зафиксировано в Ульяновской области и Чувашии — по два случая.