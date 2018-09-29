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Новым детским омбудсменом в Марий Эл назначена Ольга Торощина

10:03, 29.09.2018

Новым уполномоченным Марий Эл по правам ребенка стала Ольга Торощина. Соответствующий указ с подписью главы республики появился на сайте правительства.

Торощина приступит к новым обязанностям с 1 октября. С ней заключен срочный служебный контракт на пять лет с испытательным сроком в три месяца. Прежний омбудсмен Евгений Бурдо уволился по собственному желанию в начале августа.

Напомним, ранее пермский омбудсмен заступился за гимназистку, отстраненную от занятий за розовый цвет волос.

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