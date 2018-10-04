Экс-глава Марий Эл пожаловался Чайке на «пыточные условия» в СИЗО

Бывший глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов подал жалобу в Генпрокуратуру. Бывший губернатор убежден, что в СИЗО на него оказывается давление, которое выражается в том числе в «пыточных условиях» содержания.

«Наш подзащитный Леонид Маркелов, который уже полтора года по надуманному обвинению находится в СИЗО «Лефортово», пожаловался генпрокурору на пытки с целью, чтобы он оговорил себя. При этом в своем обращении к Юрию Чайке он указывает на пыточные условия содержания, критически ухудшающееся здоровье и полную изоляцию от близких», — приводит ТАСС слова адвоката Маркелова.

По его словам, «Маркелов указывает в жалобе на фактически карательное содержание, моральное давление, частый перевод (более 10 раз) из одной камеры в другую при больном сердце и больных суставах, перенос тюремных вещей, унизительные обыски, невозможность получить медпомощь, медикаменты и лечение».

Представитель защиты считает, что это делается для того, чтобы заставить экс-главу республики признаться в преступлениях, которые он не совершал. Трунов сообщил, что за время содержания в СИЗО у Маркелова значительно ухудшилось зрение, обострилось сердечно-сосудистое заболевание, прогрессирует в тюремных условиях болезнь Бехтерева (воспаление суставов, сухожилий и связок), которая входит в перечень заболеваний, при которых запрещено содержание под стражей.

По словам Трунова, аналогичное обращение направлено также председателю Совета по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову, и готовится жалоба в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).