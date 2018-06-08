В СКР сообщили о завершении расследования дела главы Марий Эл
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении главы Марий Эл Леонида Маркелова.
«Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации завершены следственные действия по уголовному делу в отношении экс-главы Республики Марий Эл, председателя республиканского правительства Леонида Маркелова, его заместителя и по совместительству бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ираиды Долгушевой, а также генерального директора коммерческой структуры Натальи Кожановой», — говорится в сообщении СКР.
Отмечается, что обвиняемые с адвокатами приступили к ознакомлению с материалами дела.
Напомним, что обвинение было предъявлено Маркелову в конце мая. Сообщалось, что в окончательном варианте осталось три статьи УК РФ: получение взятки, злоупотребление полномочиями и хранение боеприпасов.
По версии следствия, Маркелов получил от владельца птицефабрики «Акашевская» Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей.ОбществоВластьПроисшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым