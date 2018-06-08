В СКР сообщили о завершении расследования дела главы Марий Эл

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении главы Марий Эл Леонида Маркелова.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации завершены следственные действия по уголовному делу в отношении экс-главы Республики Марий Эл, председателя республиканского правительства Леонида Маркелова, его заместителя и по совместительству бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ираиды Долгушевой, а также генерального директора коммерческой структуры Натальи Кожановой», — говорится в сообщении СКР.

Отмечается, что обвиняемые с адвокатами приступили к ознакомлению с материалами дела.

Напомним, что обвинение было предъявлено Маркелову в конце мая. Сообщалось, что в окончательном варианте осталось три статьи УК РФ: получение взятки, злоупотребление полномочиями и хранение боеприпасов.

По версии следствия, Маркелов получил от владельца птицефабрики «Акашевская» Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей.