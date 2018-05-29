Следком предъявил окончательное обвинение экс-главе Марий Эл Маркелову

Следственный комитет РФ предъявил сегодня окончательное обвинение бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову. В нем фигурируют три статьи УК РФ: получение взятки, злоупотребление полномочиями и хранение боеприпасов.

«Нашему подзащитному сегодня предъявлены обвинения в окончательной редакции, ему вменяется взятка, два эпизода злоупотребления полномочиями и хранение боеприпасов», — приводит ТАСС слова адвоката экс-губернатора Елены Вяткиной.

Она подчеркнула, что Маркелов не признает вины в инкриминируемых ему преступлениях. Адвокат утверждает, что доказательств получения денег бывшим чиновником от предпринимателя Николая Криваша нет. Также экс-глава республики не мог повлиять на субсидирование процентных ставок по кредитам.

Кроме Маркелова по делу о взятке проходит Наталья Кожанова, которая обвиняется в посредничестве во взяточничестве.

По данным следствия, Маркелов через Кожанову получил от владельца птицефабрики «Акашевская» Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.