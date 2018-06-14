Глава Марий Эл вновь назначил врио главы Минфина республики Алексея Трощина

Глава Марий Эл подписал указ об освобождении от должности врио министра финансов республики Лолиты Архестовой. На ее место вновь назначен замминистра Алексей Трощин.

Указ об отставке Архестовой подписан еще 9 июня. Отмечается, что уход с поста произошел «по ее инициативе».

Назначение Трощина утверждено накануне, следует из документа.

Ранее чиновник уже занимал эту должность после ухода Эльвиры Вареновой из министерства в Счетную палату республики.