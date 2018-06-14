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Глава Марий Эл вновь назначил врио главы Минфина республики Алексея Трощина

12:56, 14.06.2018

Глава Марий Эл подписал указ об освобождении от должности врио министра финансов республики Лолиты Архестовой. На ее место вновь назначен замминистра Алексей Трощин.

Указ об отставке Архестовой подписан еще 9 июня. Отмечается, что уход с поста произошел «по ее инициативе».

Назначение Трощина утверждено накануне, следует из документа.

Ранее чиновник уже занимал эту должность после ухода Эльвиры Вареновой из министерства в Счетную палату республики.

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