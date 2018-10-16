Битва за столицу. Представители Глазова и Сарапула поборются за пост мэра Ижевска

Конкурсная комиссия определилась с двумя кандидатами, из которых депутаты должны выбрать нового главу главного города Удмуртии

Фото: Михаил Красильников

Мэром Ижевска станет глава Глазова либо замглавы Сарапула — представители городов, которые принято называть соответственно северной и южной столицами Удмуртии. Конкурсная комиссия 15 октября определилась с двумя кандидатами, из которых депутаты городской думы со второй попытки должны будут выбрать нового главу столицы Удмуртии. Перипетии конкурса, прогнозы и оценки — в материале «Реального времени».

«Очень легко отделять популистские заявления от совершенной конкретики»

За пост мэра Ижевска поборются глава Глазова Олег Бекмеметьев и замглавы администрации Сарапула по социальной политике Виктор Шестаков. Такое решение 15 октября приняла конкурсная комиссия, прослушав программы 16 кандидатов. Бекмеметьев получил 592 балла, Шестаков — 535.

— Работа в этот раз была еще более усердной, потому что кандидатов больше, — прокомментировал итоги председатель конкурсной комиссии, руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов. — Я не могу не отметить, что оба кандидата, особенно Олег Бекмеметьев, очень глубоко погрузились именно в рабочие процессы. Когда мы слушаем кандидатов, очень легко отделять, скажем так, популистские заявления от совершенной конкретики. У Бекмеметьева это была дорожная карта действий.

Смирнов отметил, что оба победителя конкурса имеют достаточно опыта и сил, чтобы воплотить предложенные ими программы, у каждого из них есть своя команда, с которой они готовы работать.

К слову, это, пожалуй, главное отличие от предыдущего фаворита гонки Константина Сунцова, который не имел опыта работы на государственной и муниципальной службе, что возможно и помешало ему получить необходимую поддержку депутатов гордумы.

«Ижевчане по прописке не могли ответить на элементарные вопросы»

Отсутствие среди победителей конкурса ижевчан члены комиссии объяснили тем, что среди участвовавших в конкурсе представителей столицы Удмуртии не оказалось тех, кто обладал бы достаточным опытом и знаниями.

— У нас сегодня выступали ижевчане по прописке, но которые не могли ответить на элементарные вопросы, вроде из чего состоит бюджет города и сколько в нем живет людей. Если человек идет на пост мэра, он должен владеть такой информацией, — отметил Сергей Смирнов.

Другой член комиссии — ректор Удмуртского госуниверситета Галина Мерзлякова также отметила, что люди с опытом государственной и муниципальной службы представляли другие города.

Отсутствие среди победителей конкурса ижевчан члены комиссии объяснили тем, что среди участвовавших в конкурсе представителей столицы Удмуртии не оказалось тех, кто обладал бы достаточным опытом и знаниями. Фото day.org.ru



Олег Бекмеметьев в общении с журналистами рассказал, что с Ижевском на самом деле его связывает многое — он закончил в свое время Ижевский механический институт, отсюда уходил в армию, здесь познакомился со своей супругой и просто любит этот город.

— Думаю, что вот это глубокое погружение, в которое мне пришлось пуститься, приняв решение об участии в этом конкурсе, позволило в деталях проникнуться, понять, какие проблемы в первую очередь надо решать, — рассказал Бекмеметьев и обратил внимания на проблемы ЖКХ, очередей в детские сады, финансирование уличного освещения и другие вопросы.

Виктор Шестаков сказал, что в Ижевске бывает часто, тем более, что Сарапул расположен достаточно близко.

— В своей программе я сделал упор на инвестиционную привлекательность города как фактор привлечения и активного участия бизнеса в развитии экономики города, — отметил он, добавив также, что много уделил времени вопросам социальной сферы и развития туризма.

«Это были объективно два лучших выступления»

По словам политтехнолога Константина Труфанова, посмотревшего выступления всех участников конкурса, решение комиссии вполне логичное.

— На самом деле не столь важно, имеют кандидаты отношение к Ижевску или нет, на мой взгляд, — считает Труфанов. — Я посмотрел выступления всех конкурсантов, и это были объективно два лучших выступления, при этом сложно сказать, кто был лучше. У них выступления во многом были похожи. Если у Бекмеметьева больше упор был на цифры, факты и расчеты, потому что он несколько лет уже проработал главой муниципального образования, то у Шестакова, что понятно, было больше внимания вопросам социальной политики и само выступление более эмоциональное.

При этом он добавил, что Бекмеметьева и ранее называли фаворитом этого конкурса, поэтому решение комиссии не стало сюрпризом, однако последнее слово за депутатами гордумы, которые соберутся на следующей неделе.

— Конечно, появление Бекмеметьева в обойме на финишной прямой перед выборами и та пиар-кампания, которая развернулась, и уходы-уводы Сунцова говорило о том, что видимо лошадь, на которую поставили, меняют, это совершенно очевидно, — комментирует политолог Александр Балицкий. — Что касается Шестакова, то не думал, что именно он станет вторым кандидатом. Это чуть-чуть другая весовая категория. Бекмеметьев здесь, безусловно, имеет более серьезный вес.

По словам Сергея Смирнова, ряд участников конкурса заявились, не для того чтобы побороться за пост мэра, а просто представить свои конкретные проекты, которые касались благоустройства, развития транспортной системы, ремонта дорог и т. п. Многие из них могли бы быть использованы при работе будущего главы города.

Константин Труфанов также отмечает такой полезный эффект от конкурса в виде интересных предложений от его участников. По его мнению, каждый претендент «горел» своей темой, особо он и некоторые члены конкурсной комиссии отметили главу муниципального образования «Дулесовское» Сарапульского района Андрея Беляева, занявшего в итоге 3-е место.

Последнее слово за депутатами гордумы, которые соберутся на следующей неделе. Фото day.org.ru



16 вместо 21

Всего изначально на конкурс заявился 21 человек, однако двое отказались от участия на прошлой неделе — это директор Агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области, бывший руководитель Удмуртавтодора Денис Абрамов и замглавы администрации Ижевска по экономике Константин Сунцов.

Сунцов принимал участие в первом конкурсе на пост главы Ижевска и вошел в топ-2 кандидатов, однако на сессии гордумы в августе ни ему, ни его сопернику не хватило необходимого числа голосов депутатов. Его поддержали 17 при обязательно минимуме в 22. Сунцова, который на тот момент был владельцем крупной сети салонов красоты, называли основным кандидатом, поддерживаемым главой республики Александром Бречаловым. Шесть испорченных бюллетеней, которых как раз и не хватило для избрания мэра, восприняли как демарш против Бречалова.

На прошлой неделе глава Удмуртии принял неожиданное решение назначить Сунцова генеральным директором АО «Корпорация развития УР», выведя его таким образом, по сути, из конкурса. Александр Балицкий считает такое решение правильным.

— Это компромиссное решение. Настырность и настойчивость в отношении него уже немного, мне кажется, зашкаливала, и безапелляционность его появления совершенно неожиданно как некий козырь из рукава. Должность директора Корпорации развития для Сунцова гораздо более интересная и менее расстрельная, чем на 2 года становиться мэром города. Вот там он на своем месте, — полагает политолог.

В день конкурса заявление о снятии своей кандидатуры поступило также от начальника одного из управлений Роструда, бывшего начальника Гострудинспекции Удмуртии Олега Украинского.

Двое участников конкурса без объяснения причин не явились. Это Елена Христенко и Рустам Зайнуллин. Христенко активно высказывалась по конкурсу, собственной программе и составу комиссии в социальных сетях. Зайнуллин, как стало известно «Реальному времени», якобы является автором заявления в прокуратуру, в котором требовал отменить конкурс.

— Так нагревалось в социальных сетях, что придут и дадут бой. Мы уже ждали этого боя и тут не увидели его, причем без объяснения причин, — прокомментировал Смирнов.

В завершении он выразил надежду, что в этот раз главу Ижевска удастся избрать. По его словам, единую позицию по мэру планирует выработать на заседании политсовета «Единая Россия», имеющая большинство в гордуме. Предполагается, что именно ее представители не поддержали главного кандидата в прошлый раз. Без главы города столица Удмуртии живет уже 5 месяцев.