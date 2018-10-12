Получивший новое назначение Константин Сунцов отказался от участия в конкурсе на пост главы Ижевска
Назначенный накануне генеральным директором АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» Константин Сунцов объявил, что не будет принимать участие в конкурсе на должность главы Ижевска, который должен состояться 15 октября.
Об этом он сообщил на своих страницах в социальных сетях.
«Учитывая масштабность работы и большую ответственность, принял решение снять свою кандидатуру с конкурса на должность Главы города Ижевска», — написал Сунцов.
Он также рассказал о задачах на новой должности.
«Это полное сопровождение проектов внутренних и внешних инвесторов, предоставление существующих мер поддержки бизнесу в режиме «одного окна», повышение эффективности управления республиканским имуществом, реализация приоритетных инвестиционных проектов. Кроме того, нужно будет заниматься выводом наших товаров на рынок, разрабатывать маркетинговую стратегию управления ТОСЭРами, развивать туризм», — рассказал Сунцов.
Напомним, решение о назначении Сунцова накануне принял глава Удмуртии Александр Бречалов. Ранее Сунцов рассматривался как один из основных претендентов на пост мэра Ижевска. Дмитрий Генералов, возглавлявший корпорацию до этого, стал советником руководителя республики.Общество Удмуртия
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