Получивший новое назначение Константин Сунцов отказался от участия в конкурсе на пост главы Ижевска

Назначенный накануне генеральным директором АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» Константин Сунцов объявил, что не будет принимать участие в конкурсе на должность главы Ижевска, который должен состояться 15 октября.

Об этом он сообщил на своих страницах в социальных сетях.

«Учитывая масштабность работы и большую ответственность, принял решение снять свою кандидатуру с конкурса на должность Главы города Ижевска», — написал Сунцов.

Он также рассказал о задачах на новой должности.

«Это полное сопровождение проектов внутренних и внешних инвесторов, предоставление существующих мер поддержки бизнесу в режиме «одного окна», повышение эффективности управления республиканским имуществом, реализация приоритетных инвестиционных проектов. Кроме того, нужно будет заниматься выводом наших товаров на рынок, разрабатывать маркетинговую стратегию управления ТОСЭРами, развивать туризм», — рассказал Сунцов.

Напомним, решение о назначении Сунцова накануне принял глава Удмуртии Александр Бречалов. Ранее Сунцов рассматривался как один из основных претендентов на пост мэра Ижевска. Дмитрий Генералов, возглавлявший корпорацию до этого, стал советником руководителя республики.