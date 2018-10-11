Ошибка юриста. Конкурс на пост главы Ижевска требуют отменить

Один из участников конкурса написал заявление в прокуратуру Удмуртии

Конкурс по отбору кандидатов на пост главы Ижевска, намеченный на ближайший понедельник, требуют отменить. Один из претендентов, пожелавший принять в нем участие, посчитал, что не сможет в срок предоставить справку об отсутствии судимости. По нормативам ее делают в течение 30 дней. Срок же между датами объявления конкурса и его проведения — меньше. Наблюдатели видят в этом попытку попросту сорвать конкурс и продлить время отсутствия у города мэра. Подробнее — в материале «Реального времени».

В сроки не уложиться

СМИ Удмуртии получили электронное письмо, в которое вложен скан заявления, якобы поданного в прокуратуру Удмуртии, с требованием отменить конкурс по отбору кандидатов на пост главы Ижевска. Заседание комиссии, на которой 20 участников конкурса представят свое видение развития города, намечено на 15 октября.

При этом данные заявителя замазаны. В обращении неизвестный отмечает, что среди прочих документов желающие принять участие в конкурсе на мэра Ижевска должны предоставить справку о наличии (отсутствии) судимости. Ее необходимо принести в комиссию не позднее 14 октября. Однако, ссылаясь на приказ МВД России, автор заявления пишет, что срок предоставления этой государственной услуги составляет 30 дней.

«Таким образом, для получения справки о наличии (отсутствии) судимости у меня есть: 26 дней, если считать от момента Решения Городской думы от 18 сентября 2018 г.; 20 дней, если считать от первоначальной даты принятия документов», — пишет заявитель.

Далее он сообщает, что документы для участия в конкурсе он сдал, у него есть расписка. Заявление на получение справки он подал 24 сентября, срок получения — 23 октября. В связи с этим он делает вывод, что в конкурсе принять участие не сможет, а потому требует отменить конкурс и назначить новые сроки для участников, так как в настоящее время нарушаются его конституционные права.

В пресс-службе прокуратуры затруднились подтвердить подлинность заявления, так как для проверки им нужна фамилия заявителя. Фото izvestiaur.ru



На заявлении стоит пометка о принятии его в прокуратуре УР от 5 октября. В пресс-службе надзорного органа «Реальному времени» затруднились подтвердить подлинность заявления, так как для проверки им нужна фамилия заявителя.

Среди адресатов, помимо президента России, председателя ЦИК РФ, генпрокурора и уполномоченного по правам человека в России, также указаны уполномоченный в Удмуртии Вениамин Соломенников и председатель гордумы Ижевска Олег Гарин.

Соломенников подтвердил получение такого заявления, однако отказался назвать указанную там фамилию заявителя. В аппарате председателя гордумы сообщили, что пока подобное заявление им не поступало.

«Это не помешает участвовать нисколько»

Секретарь конкурсной комиссии, председатель постоянной комиссии гордумы по местному самоуправлению Альфред Зиннатуллин выразил мнение, что отсутствие такой справки в день проведения конкурса не будет поводом не допускать до участия.

— Думаю, что в принципе отсутствие этой справки не является основанием, для того чтобы его не рассматривать как кандидата. Нам достаточно, что он подал такое заявление и он его принесет. Я думаю, что окончательное решение все равно будет принимать конкурсная комиссия. Это не помешает ему участвовать нисколько, — прокомментировал Зиннатуллин.

При этом поступившее в прокуратуру заявление, по его мнению, не должно повлиять на проведение конкурса, так как формально в участии никому не было отказано.

«Юристы, готовившие положение о конкурсе, проявили высшую степень непрофессионализма»

Всего для участия в конкурсе заявления подал 21 человек. Один из них — Денис Абрамов — 9 октября снял свою кандидатуру. Участники конкурса рассказали, что у них не возникло проблем с получением справки об отсутствии судимости. Директор по развитию инновационных технологий ООО «Региональный промышленный союз» и в прошлом депутат городской думы Елена Христенко рассказала, что она получила справку за 3 дня, при этом заявку подавала не через портал госуслуг, а напрямую в МВД по УР. Она отметила, что, как правило, такие справки выдаются раньше обозначенного срока, однако формально претензии неизвестного заявителя обоснованны.

— Чисто юридически МВД не обязано предоставлять справку менее, чем за 30 дней, об этом заявитель предупрежден. В данном случае юристы городской думы, готовившие положение о конкурсе, проявили высшую степень непрофессионализма, потому что они не соблюдают юридически установленные нормы предоставления некоторых документов, — считает Христенко. — Человек, который подал заявление в прокуратуру, юридически абсолютно прав. Объявленный конкурс на этих основаниях можно считать недействительным, если будут суды, он выиграет процесс. Прокуратура обязана отреагировать и отменить конкурс.

Кстати, прокурор в Удмуртии Артем Николаев назначен относительно недавно.

При этом Христенко отметила, что не является автором этого заявления, дата проведения конкурса для нее не принципиально, больше претензий у нее к составу комиссии.

Елена Христенко рассказала, что она получила справку за 3 дня, при этом заявку подавала не через портал госуслуг, а напрямую в МВД по УР. day.org.ru



Другой участник конкурса — заместитель директора Ижевского филиала РАНХиГС Максим Тенсин рассказал, что он справку о наличии (отсутствии) судимости получил за 5 дней через портал госуслуг.

— То есть на деле справку можно получить гораздо быстрее не за 30 дней, возможно разве что требуются определенные знания, чтобы воспользоваться электронными сервисами, но то, что перед объявлением конкурса о таких формальных моментах надо было думать, — это факт, — прокомментировал Тенсин.

О необходимости предусмотреть такие особенности при объявлении конкурса говорит и исполнительный директор Удмуртского отделения Ассоциации юристов России Наталья Машинникова.

— Если срок изготовления справки 30 дней, то, конечно, было бы правильно его выдержать день в день, но это в том случае, когда нет иного способа получения этой справки. В конкретном случае считаю, что права ничьи нарушены не были. Человек, претендующий на эту должность, должен представлять себе, как пользоваться элементарными сервисами. Здесь есть иной более доступный способ получения справки, — отметила Машинникова.

«Это провокация определенных людей»

При этом политконсультант Марат Хамидуллин считает, что поводом написать заявление у его автора были не проблемы с получением справок. Вероятно, есть заинтересованность в срыве конкурса.

— Уверен, что задачи поучаствовать в конкурсе у автора письма не было. Справка об отсутствии судимости сейчас делается очень быстро, в том числе и через сайт госуслуг. Допускаю, что автор просто пытается словить так называемый «хайп». Кроме того, впоследствии можно делать громкие заявления о нелегитимности процедуры, как это у нас любит делать несистемная оппозиция, — говорит Хамидуллин.

— С другой стороны есть вероятность, что это провокация определенных людей, направленная на очередной срыв выборов главы Ижевска. Кому-то очень выгодно, что у города нет мэра. Застопорены определенные процессы, а некоторые решения можно провернуть для своей выгоды, не связанной с интересами города, — считает он.

Без главы города Ижевск живет уже 5 месяцев. Временно полномочия исполняет первый замглавы администрации Сергей Задорожный. При этом источник в гордуме Ижевска рассказал «Реальному времени», что есть некие силы, заинтересованные в сохранении Задорожным нынешних позиций, для определенных людей он является удобной фигурой. Между тем, в последние дни в нескольких телеграм-каналах появились вбросы негатива на врио главы города, что одни наблюдатели сочли спланированной акцией с целью на него надавить, другие, наоборот, попыткой не допустить его дальнейшего присутствия в администрации города при новом мэре.

Стоит добавить, что письма на адреса СМИ от неизвестного заявителя подписаны очевидно вымышленными именем и фамилией — Константином Бекмаметьевым-Украинским. Здесь, вероятно, автор объединил имя одного из основных претендентов на пост главы Ижевска Константина Сунцова и фамилии двоих других участников — Олега Бекмеметьева и Олега Украинского. В последние дни вероятным будущим главой Ижевска называют именно Бекмеметьева.

Юрий Тюрин объявил о сложении полномочий главы Ижевска в начале мая, после этого был объявлен конкурс по отбору кандидатов, однако дата проведения была перенесена с 8 июня на 10 августа. Комиссия тогда отобрала двоих кандидатов — предпринимателя Константина Сунцова и директора лицея Михаила Черемных, но на сессии гордумы 20 августу никто из них не набрал необходимого количества голосов депутатов. 18 сентября был объявлен новый конкурс.