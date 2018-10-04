«Его участие, безусловно, согласовано с администрацией главы Удмуртии»: мэр Глазова поборется за Ижевск

Участие Олега Бекмеметьева в конкурсе на пост мэра столицы региона эксперты расценивают как «смену фаворита»

В конкурсе на пост главы Ижевска, возможно, происходит вторая смена фаворита гонки. Решение Олега Бекмеметьева, главы северной столицы Удмуртии города Глазова, побороться за должность градоначальника столицы «основной» может означать, что на Константина Сунцова, ушедшего из бизнеса в замглавы администрации города, региональная власть ставку уже не делает, полагают эксперты. О новой интриге и новых игроках в этой затянувшейся партии — в материале «Реального времени».

«Кандидатура Бекмеметьева — компромиссная»

Глава Глазова Олег Бекмеметьев имеет серьезные шансы занять пост главы Ижевска. Прием заявлений для участия в повторном конкурсе по отбору кандидатов на пост градоначальника завершился вечером 3 октября. По мнению экспертов, участие Бекмеметьева совсем не случайность, а желание администрации главы Удмуртии сделать ставку на более опытного управленца. При этом фаворита прошлой кампании по избранию мэра Константина Сунцова отставляют в обойме как человека команды главы Удмуртии Александра Бречалова.

— Участие Бекмеметьева, безусловно, согласовано с администрацией главы УР, потому что он человек системы, — полагает политтехнолог Константин Труфанов. — Находясь в должности главы Глазова, он вряд ли бы без согласования рискнул участвовать в конкурсе с высокими шансами на победу. Кандидатура Бекмеметьева — компромиссная, и она появилась уже после первого конкурса, в котором, как известно, Сунцова не поддержало необходимое число депутатов. Поэтому я считаю, что ставка будет сделана на Бекмеметьева. Что касается Сунцова, то он, безусловно, человек команды Бречалова, пользуется его личным доверием. Человек он молодой, перспективный, думаю, что достойное место «в рядах» себе найдет.

Напомним, на сессии гордумы 20 августа в ходе тайного голосования Сунцова поддержали лишь 17 депутатов при необходимых 22-х. За его соперника, директора гуманитарного лицея Михаила Черемных, проголосовали 10 человек. Шесть бюллетеней были испорчены, что было воспринято как демарш против Александра Бречалова.

Эксперт отмечает, что, судя по разговорам, Сунцов не понравился депутатам тем, что у него нет опыта муниципальной службы и на управленческих должностях на крупных предприятиях. Фото vk.com



«Сунцов постоянно в информационной повестке»

Эксперт отмечает, что, судя по разговорам, Сунцов не понравился депутатам тем, что у него нет опыта муниципальной службы и на управленческих должностях на крупных предприятиях. У Бекмеметьева, по мнению Труфанова, шансов понравиться депутатам больше. Ему 50 лет, и почти всю жизнь он проработал на главном предприятии Глазова — Чепецком механическом заводе, дослужившись до замдиректора. В 2015 году был избран главой Глазова.

— Это действительно сильная кандидатура. Считается, что Бекмеметьев клиентела «Росатома». Из значительных его достижений можно назвать реализацию совместного с госкорпорацией масштабного проекта по ремонту дорог, благодаря которому Глазов получил свыше 400 млн рублей, в городе была отремонтирована почти половина дорог, — отмечает политконсультант Марат Хамидуллин.

Он, впрочем, считает, что списывать Сунцова со счетов не стоит. Вместе с Бекмеметьевым это два сильных кандидата, и исход конкурса сохраняет интригу.

— Константин Сунцов постоянно в информационной повестке и находится рядом с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Кроме того, Сунцову удалось за небольшой срок презентовать несколько инвестиционных проектов, которые способны привлечь дополнительные деньги в бюджет Ижевска. В то же время не стоит забывать, что большинство проектов дают результат только через определенное время, — отмечает Хамидуллин.

Пока молчат

Источник в гордуме, знакомый с ситуацией, отмечает, что пока о возможной смене фаворита гонки говорить сложно. Никаких пожеланий и установок из администрации главы Удмуртии не поступало. При этом собеседник «Реального времени» отметил, что Бекмеметьев может выступать в качестве запасной или подстраховочной фигуры. В зависимости от ситуации он может снять свою кандидатуру либо перетянуть поддержку на себя. В то же время, если к Сунцову депутаты уже немного привыкли, то Бекмеметьев — человек совсем новый, им он незнаком.

Собеседник «Реального времени» отметил, что Бекмеметьев может выступать в качестве запасной или подстраховочной фигуры. Фото udmurt.ru

Если смена фаворита все же произойдет, то это будет уже второй случай за эту длительную кампанию по выборам главы Ижевска. Председатель городской думы Олег Гарин, первым объявивший о желании принять участие в конкурсе, долгое время воспринимался основным кандидатом на пост мэра Ижевска, причем еще до отставки Юрия Тюрина с этого поста в мае его называли главным претендентом. Он имеет поддержку депутатов, был руководителем района, министром транспорта Удмуртии, заместителем главы администрации Ижевска. Однако по неизвестной причине глава Удмуртии его в итоге не поддержал.

Новым фаворитом гонки стал молодой предприниматель Константин Сунцов, близкий по духу нынешней команде главы региона. Через несколько дней после подачи документов на участие в конкурсе он был назначен внештатным советникам главы УР и курировал вопросы экономического развития и привлечения инвестиций в Ижевск. Сунцов стал участвовать во всех близких по тематике городских событиях, регулярно бывал на рабочих совещаниях в администрации города. Уже после неудачного финала первого конкурса врио главы города Сергей Задорожный попросил Бречалова одобрить назначение Сунцова на вакантную должность замглавы администрации по экономике и инвестициям.

Состав участников

Всего на второй конкурс заявилось больше 20 человек, сообщил секретарь конкурсной комиссии, депутат гордумы Альфред Зиннатуллин, однако документы пока проверены только у 14-ти. Ожидается, что окончательный список кандидатов будет известен в течение сегодняшнего дня.

Из тех 14-ти, чьи фамилии уже размещены на сайте города, пятеро участвовали в первом конкурсе. Это Константин Сунцов, заместитель начальника отдела сбыта «Гюнтер-Иж» Олег Овчинников, директор ООО «Контора» Рамиль Ямилов, адвокат Алексей Ялунин и замдиректора ООО «УК «Строительно-монтажное предприятие — 184» из Агрыза Роман Альчиков. Среди них нет Олега Гарина и Михаила Черемных.

Олег Украинский до октября 2013 года возглавлял Гострудинспекцию Удмуртии, а после пошел на повышение. Фото контроль-надзор.рф

Из «новичков» выделяются несколько интересных персонажей. Определенный фурор в местных телеграм-каналах произвело появление в списке фамилии бывшего руководителя «Удмуртавтодора» и «Управтодора» Дениса Абрамова, работавшего при президенте Удмуртии Александре Волкове. Последние пять лет он живет и трудится в Самаре в должности гендиректора Агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области. При этом в Ижевске его хорошо помнят, и депутатам гордумы он знаком достаточно, так что они могли бы проголосовать за него.

Олег Украинский до октября 2013 года возглавлял Гострудинспекцию Удмуртии, а после пошел на повышение — до настоящего времени он занимает должность начальника управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений Роструда.

В конкурсе примет участие также бывший депутат гордумы Ижевска Елена Христенко, хорошо известная своими яркими высказываниями и необычными сравнениями.

— Что касается других кандидатов, то я не вижу среди них сильных кандидатур. Кто-то захотел попасть в информационную повестку, другие — показать себя и попробовать свои силы. Интересно, что в этот раз мы не увидели явного кандидата от городской думы Ижевска, — отмечает Марат Хамидуллин.

Конкурс пройдет 15 октября, при этом, в отличие от предыдущего, здесь выступления кандидатов с их программами развития будут транслировать онлайн на сайте города. Комиссия определит несколько кандидатов для представления депутатам гордумы, и уже они решат, кто именно станет новым главой Ижевска на два года.