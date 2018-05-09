Доходы в районах Казани: 13 миллионов семьи Алибаева и Infiniti для пресс-секретаря

Городские чиновники побили прошлогодние рекорды семейного благосостояния

Фото: Олег Тихонов

Не сильно выросли по сравнению с прошлым годом доходы чиновников администраций районов Казани, зато у некоторых из них супруги стали зарабатывать чуть ли не вдесятеро больше. Среди глав районов, как ни удивительно, обнаружились вовсе «безлошадные» — видимо, им хватает служебного автомобиля и автомобиля супруги. Нашлись и крупные, по меркам Казани, землевладельцы. А у некоторых, как выяснило «Реальное время», не то что клочка земли — крошечной квартирки в собственности не оказалось…

Самые доходные места — в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах



«Реальное время» проанализировало доходы руководителей районов Казани и членов их семей в 2017 году. В бесспорных передовиках по пополнению семейного бюджета на сей раз оказались глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Тимур Алибаев с супругой, бесспорно опередившие рекордсменов 2016 года — чету Сафиных. Если в 2016-м семья замглавы Вахитовского и Приволжского районов Рамиля Сафина заработала в общей сложности почти 9 миллионов рублей, то Алибаевы в 2017-м получили совокупный доход в 13,2 миллиона. Эта семья заработала в 4,7 раза больше, чем в 2016-м (2,8 миллиона), и главная заслуга в этом — супруги Тимура Лазовича, на долю которой приходится 11,8 миллиона рублей из всего совокупного годового дохода семьи.

Причем 10,5 миллиона, как указано в декларации, она получила от продажи имущества (из списка объектов недвижимости, принадлежащих ей на праве собственности, исчезли земельный участок площадью 25 соток и жилой дом площадью… 12 кв. м). А личный доход главы Авиастроительного и Ново-Савиновского районов даже упал — с 1,6 миллиона рублей в 2016 году до 1,4 миллиона в прошлом.

На второе место по совокупным семейным доходам, опередив на целых восемь пунктов своего непосредственного начальника, вырвался замглавы администрации Кировского и Московского районов Айдар Загеров, его личный доход по сравнению с предыдущим годом вырос почти вдесятеро и составил почти 8,2 миллиона рублей. Причем за счет личных достижений: доходы его супруги даже слегка упали, однако совокупный доход семьи все равно подскочил с 1,6 миллиона в 2016-м до 9,9 миллиона в 2017-м.

На втором месте по уровню личного дохода — заместитель Тимура Алибаева Марат Махмутов (на фото), курирующий сферу ЖКХ. Фото uyutd.com



А на втором месте по уровню личного дохода и на третьем по уровню совокупного семейного дохода оказался опять же представитель администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов — заместитель Тимура Алибаева Марат Махмутов, курирующий сферу ЖКХ. Его личный доход составил вдесятеро больше, чем в 2016 году, — 7,5 миллиона рублей, а годовой доход его супруги вырос с 0,77 миллиона до 0,95 миллиона, так что в итоге совокупный доход семьи в 2017 году составил почти 8,5 миллиона против 1,5 миллиона в 2016-м. При этом в декларации не указано, что Марат Рашитович что-либо продавал в 2017 году, напротив, в списке принадлежащих ему объектов недвижимости появились еще два земельных участка общей площадью 8 соток, квартира 30 кв. м, жилой дом площадью 39,6 кв. метра и садовый домик площадью 83 кв. метра. Правда, судя по списку приобретений, это может быть связано с грустными событиями — очень уж похоже на наследство. А еще Махмутов вдвое увеличил «парк» личного водного транспорта — вдобавок к имевшейся лодке «Казанке» у него появился катер Victori-500.

Хороший начальник пресс-службы стоит толкового замглавы района

Доходы глав администраций остальных районов Казани почти не отличаются — у всех по итогам 2017 года вышло чуть больше 1,2 миллиона рублей. Самый скромный доход зафиксирован в семьях главы администрации Вахитовского и Приволжского районов Андрея Лобова и главы администрации Кировского и Московского районов Сергея Миронова — у них по сравнению с 2016-м доходы еще и упали примерно на 100 тысяч рублей.

Миронова лихо обошел по доходам его первый зам, курирующий вопросы ЖКХ, — Наиль Минвалеев со своим годовым доходом в 2,2 миллиона рублей. Несмотря на скромный доход супруги (в среднем она получала в месяц чуть больше пяти тысяч), совокупный доход семьи вырос с прошлого года более чем вдвое.

Отличился и замглавы администрации Советского района Роман Фатхутдинов, который, в частности, курирует госзакупки учреждения: его личный годовой доход составил без малого 4,5 миллиона рублей, тогда как в 2016 году он заработал около 730 тысяч. В декларации указано, что доход связан с продажей имущества…

Самый скромный доход зафиксирован в семьях главы Андрея Лобова (на фото) и Сергея Миронова. Фото Максима Платонова

Обогнал по доходам глав всех районов, кроме Тимура Алибаева, и префект территории «Старый город» Марат Усманов. Его годовой доход составил 1,36 миллиона рублей, а доход супруги — 0,83 миллиона.

А еще в передовиках по зарабатыванию денег несколько неожиданно оказалась начальник отдела по взаимодействию со СМИ и информационно-аналитической работе администрации Кировского и Московского районов Екатерина Сабитова. Она заработала в 2017 году без малого миллион, опередив нескольких заместителей глав районов. Сабитова не имеет в собственности ни земельных участков, ни домов, ни квартир, но ездит на автомобиле Infiniti!

Автомобили менять надо вовремя

На пятом месте по личному доходу оказалась среди районных чиновников замглавы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Татьяна Агафетова, которая курирует социальную сферу. Ее доход с 2016 года вырос более чем на 300 тысяч и составил 1,53 миллиона. Но эти 300 тысяч, как указано в декларации, — результат продажи транспортного средства. Какого — легко понять: из списка имущества исчез легковой автомобиль Ford Fusion. Однако свято место пусто не бывает — с 2017 года чиновница ездит на Hyundai Creta. Цены на этот внедорожник с двигателем мощностью от 123 л.с. начинаются от 800 тысяч рублей.

А в первую десятку по совместному с супругой доходу вошел замглавы администрации Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Игорь Титов. При этом оказалось, что его супруга «богаче» мужа: ее заработок в 2017-м составил 0,94 миллиона, а его — лишь 0,89… Семья не продавала и не покупала ни недвижимости, ни автомобилей, у Титовых на двоих как был, так и остался один Land Rover Freelander. А квартира 70 кв. м у них в пользовании, не в собственности.

Марат Усманов обогнал по доходам глав всех районов, кроме Тимура Алибаева. Фото Романа Хасаева

У всех свои причуды

Интересные метаморфозы происходят с собственностью некоторых чиновников. Вот, к примеру, у главы Вахитовского и Приволжского районов Андрея Лобова в 2016 году было три земельных участка, а в 2017-м стало шесть. При этом суммарная площадь землевладений не увеличилась — все те же 4,7 тысячи квадратных метров. Значит, скорее всего, размежевал свои угодья. Такое часто делается перед продажей, так что в декларации Лобова за 2018 год мы, возможно, обнаружим резкий рост личного дохода.

А вот глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов и захотел бы таким способом заработать — не удастся. Потому как не только у него, но и у супруги и двоих детей нет в собственности ни кусочка земли, ни жилого квадратного метра. И авто в семье нет.

«Безлошадные», кстати, у него и некоторые замы: нет машин в собственности у Наиля Минвалеева с супругой, нет авто и в семье Руслана Забирова. Зато в семье заместителя Алии Загидуллиной сразу два серьезных «коня» — Nissan Qashqai и Volkswagen Touareg. А в семье руководителя префектуры «Старый город», похоже, царит «автомобильный матриархат»: Марат Усманов ездит на скромной LADA 2197, а супруга — на Toyota RAV4. И еще серьезней «ущемлен» первый заместитель префекта Алмаз Калимуллин: он рулит ВАЗ-2107, а у его супруги — Mazda 6!

Доходы глав районов Казани

№ по совместному доходу № по личному доходу ФИО ДОЛЖНОСТЬ ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, РУБ. ДОХОД СУПРУГА/ГИ В 2017 ГОДУ, РУБ. 1 6 Алибаев Тимур Лазович Глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов 1.411.600,89 11.756.711,78 2 1 Загеров Айдар Рафаилевич Заместитель главы администрации Кировского и Московского районов 8.145.844,40 1.726.347,70 3 2 Махмутов Марат Рашитович Заместитель главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов 7.502.239,04 949.000,00 4 3 Фатхутдинов Роман Рамизович Заместитель главы администрации Советского района 4.473.947,22 630.719,35 5 4 Минвалеев Наиль Юнусович Первый заместитель главы администрации Кировского и Московского районов 2.196.593,19 63.000,00 6 7 Усманов Марат Закариевич Префект территории «Старый город» 1.361.326,94 833.243,08 7 8 Гафаров Рустем Гильфанович Глава администрации Советского района 1.294.955,73 584.463,89 8 16 Титов Игорь Юрьевич Заместитель главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов 887.547,48 941.331,65 9 18 Сабиров Ринас Альбертович Заместитель главы администрации Вахитовского и Приволжского районов 867.185,47 834.071,63