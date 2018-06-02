Плач по генплану: под угрозой сноса жители Салмачей, Самосырово и Вишневки

На слушаниях в Советском районе Казани устроили маски-шоу, цитировали Путина и прогнали со сцены заслуженного архитектора

Фото: Инна Серова

Не хватило 400-местного актового зала в здании администрации Советского района, чтобы вместить сегодня всех желающих участвовать в продолжении публичных слушаний по проекту генплана Казани. Организаторы попытались решить проблему, переместив часть участников в малый зал, где установили экран и динамики, чтобы обеспечить трансляцию выступлений. Однако желающих эту трансляцию смотреть не нашлось — люди просто перенесли стулья в актовый зал, а кому их не хватило, просто встали в проходах. На слушаниях был и корреспондент «Реального времени».

А это кто в зеленой маечке?



На слушания в самом проблемном с точки зрения «конфликта интересов» рядовых граждан и развивающегося города Советском районе пришло, по официальным подсчетам, 560 человек, из них 109 записались для выступления. А «взяли слово» еще и те, кто не записывался по причине того, что еще вчера не планировал, бросив все дела, биться на слушаниях за свой кровный интерес.

— Я, посмотрел в интернете проект генплана, ничего, задевающего лично меня, там не обнаружил и на слушания идти не собирался. Но на днях присмотрелся к чертежам, вывешенным в торговом центре «Горки-парк», и понял, что моя дача в Константиновке, в садовом товариществе «Овощник-1», может пойти под снос из-за планируемой там дороги, — поделился с корреспондентом «Реального времени» Айрат Садыков. — Ну и пришел узнать, что с ней будет.

— Дачи! Тут не дачи, тут вся наша жизнь под угрозой! Мы из Самосырова, я сама с Дорожной улицы, — волновалась перед началом слушаний Луиза Арсланова. — Мы хотим выступить, а не записались, потому что только вчера от соседей узнали, что наши дома пойдут под снос. В печати-то и по телевидению про Самосырово ни слова до сих пор не звучало — мы и не думали, что генплан этот и нас касается! А вчера вот — схему нашли. Если по ней смотреть, только с одной стороны улицы где-то 60 домов идет под снос. Нам в 1999 году дали разрешение на строительство, мы тогда к Высокой горе относились, все законно построено, все оформлено, и, выходит, все теперь прахом пойдет?!

«Дачи! Тут не дачи, тут вся наша жизнь под угрозой! Мы из Самосырова, я сама с Дорожной улицы», — волновалась перед началом слушаний Луиза Арсланова



Тем временем часть зала «позеленела»: значительная часть присутствующих натянула поверх одежды зеленые футболки с желтыми надписями: «ВОЗНЕСЕНЬЕ — протест!». В другой части зала на шеях слушателей запылали красные «пионерские» галстуки и шарфы — это обозначили себя противники дорог в Новой Сосновке.

А когда места на сцене заняли руководитель группы проектировщиков генплана Олег Григорьев, советник главы муниципального образования Казани Владимир Фомин, заместитель главного архитектора Казани Тимур Давыдов и глава администрации Советского района Рустем Гафаров, зал ощетинился плакатами — большими цветными и маленькими, распечатанными на листочках формата А4. К знакомым плакатам протеста против строительства дорог за счет сноса домов в казанских поселках добавился один большой и очень заметный, с цитатой недавнего высказывания президента России: «Мнение людей, каким быть их городу или поселку, должно быть решающим. В.В. Путин».

Ходжа Насреддин и личный забор

В переполненном зале еще до начала слушаний запахло конфликтами: захватившие сидячие места вдоль стен стали шикать на стоящих в проходе, дескать, нечего заслонять сцену и экран. Стоящие отбивались: «Да, заслоняем! А куда нам деваться? Да ладно, у вас уши есть — все услышите». А потом враждующие объединились и совместными усилиями прогнали усевшихся было на стулья бойцов спецподразделения «Рысь»: «Нечего места занимать, вас охранять прислали — вот и охраняйте стоя!».

— Доброе утро, Салмачи, Карьер, очень рад вас видеть, — с намеком на то, что лица протестующих против генплана ему уже примелькались, поприветствовал зал Олег Григорьев и предварил протокольный рассказ о содержании генплана анекдотом про то, как Ходжу Насреддина выбрали муллой: прихожане собирались, чтобы его послушать, а он спрашивал, знают ли они Коран, и в зависимости от ответа, делал вывод: не знаете — так что с вами разговаривать, знаете — так и не о чем разговаривать. А когда одни сказали: «Знаем», а другие: «Нет», велел тем, кто Коран знает, рассказать о нем тем, кто его не знает. Григорьев посетовал, что сам сейчас так поступить не может и заметил, что каждый участник слушаний видит только свои проблемы, и они в его сознании заслоняют «проблемы генплана». А потом в быстром темпе изложил суть дела, уложившись всего в 25 минут.

Григорьев заметил, что каждый участник слушаний видит только свои проблемы, и они в его сознании заслоняют «проблемы генплана»



После этого слово взял Владимир Фомин и сурово предупредил, чтобы выступления и вопросы звучали строго по теме. Он пригрозил, что если кто-то поинтересуется: «Когда покрасят мой личный забор», — то есть задаст узкий вопрос, касающийся его дома и участка, — микрофон немедленно отключит.

Однако, композиция…

Очень агрессивно публика встретила содокладчика Олега Григорьева — главного архитектора проектов Татинвестгражданпроекта Германа Бакулина. Попытка неспешно, в академическом духе обсудить плюсы и минусы проекта генплана не удалась. Заслуженный архитектор России и Татарстана вопрос поставил правильно — об отсутствии в генплане архитектурно-пространственной композиции города. А ведь именно ее наличие в советском генплане 60-х годов прошлого века обеспечило сегодня возможность «открыть» прекрасный вид на Кремль с улицы Бондаренко. Но на Бакулина зашикали, затопали, и он ретировался со сцены.

— Да, начало обещает быть бурным, — констатировал Фомин и предоставил слово участникам слушаний.

Неинтересная тема

Вначале звучали вопросы, знакомые по уже прошедшим публичным слушаниям — про новую дорогу, «отрезающую» Азино от леса, про Сосновку, Нагорный. Но Равиль Абдразаков из Новой Вишневки поднял свежую тему:

— Вы, — обратился он не столько даже к Григорьеву, сколько к Фомину, — представляя Генплан в Госсовете республики, почему ничего не сказали, что в Вишневке подлежат сносу около 120 домов?! Там только детей малых проживает 160!.. Почему дорога проходит по жилым домам, а пустошь обходит? По моим данным эти пустующие земли Александр Семин хочет застроить домами на продажу…

— Вы думаете, нам всем тут интересно, что вы рассказываете про Семина? — попытался перевести разговор в безопасное русло Фомин.

Вначале звучали вопросы, знакомые по уже прошедшим публичным слушаниям — про новую дорогу, «отрезающую» Азино от леса, про Сосновку, Нагорный…



— Да-а-а-а! — не дал ему это сделать зал.

— Не сносится ничего, борта дороги не задевают ни одного жилого дома, — попытался успокоить зал Григорьев.

— Задевают, — не унимался Абдразаков. — Я получил бумагу в ГУАиГ, что я своим участком выхожу за красные линии. Я теперь не могу ни продать свой дом, ни перестроить — ничего сделать не могу!

— Этот вопрос решаемый. Нужно сделать новый проект планировки вашей улицы…

— Это мы должны сделать? Или кто? И вообще — я про пустошь!..

— Я получил ППЗУ недавно, у меня две трети участка за красными линиями. А общая ширина дороги — 65 метров. И планируется 7 тысяч машин в сутки на скорости до 100 километров в час! Нет, оставьте нам старую дорогу! А что касается проекта планировки — так нас на Груздева не слушают, не считают за людей…

«Почему в других регионах люди — ценность, а у нас нет?»

По ходу слушаний вылезло несколько неприятных сюрпризов. Защитники зеленой зоны в овраге на улице Галеева были потрясены, услышав, что территория, где вопреки желанию старожилов Советского района строятся 20-этажные высотки, уже переведена в зону высотной застройки.

Выяснилось, что новый генплан окончательно закрепляет невыполнение «Газпромом» ранее принятого решения выноса магистральных газопроводов за пределы городской черты. Олег Григорьев пояснил, что «если газопровод и вынесут, останутся другие трубы, продуктопровод», а значит, останется и охранная зона, в которую по разгильдяйству чиновников и вовремя не оформивших обременение земельного участка газовиков, как в западню, угодило значительное число жителей поселка Салмачи.

Олег Григорьев пояснил, что «если газопровод и вынесут, останутся другие трубы, продуктопровод», а значит, останется и охранная зона

— В Ульяновской области зону аварийной посадки самолетов перенесли, чтобы не трогать жилые дома, оказывается, это можно, — попыталась уговорить разработчиков генплана защитить интересы жителей Новой Сосновки Дания Сафирова. — Нам говорят, нас не тронут, не выгонят. А что будете делать, если на нас самолет упадет? Почему в Ульяновской области, в других регионах люди — ценность, а у нас нет?..

Вопрос не по существу

Некрасивым скандалом закончилось выступление жительницы Октябрьского городка Надежды Сорокиной. Она попыталась поднять вопрос о том, что в результате застройки его территории высотками жилкомплекса «Арт-Сити», страдают интересы коренных жителей Советского района, застраиваются старые дворы, в непосредственной близости от домов строится большой торговый центр, и тем самым создается дополнительная зона напряженности на дорогах. Но на вопрос о том, нашло ли в Генплане отражение темы развития Октябрьского городка и дорожной инфраструктуры вокруг него, Владимир Фомин заявил, что это «не тема генплана». А поскольку женщина продолжала настаивать, ей отключили микрофон.

Сорокина не ушла, продолжила речь без микрофона. Часть зала оказалась на ее стороне: «Пусть говорит. Дайте ей высказаться, это важно! Им же в другом месте не дают это сказать, их не слушают!»

Фомин молчал и демонстративно рассматривал что-то в смартфоне, потом не выдержал и взорвался:

— Хватит слушания в базар превращать! Все, что вы говорите, в протокол все равно не записывается, потому что микрофон выключен.

— Так включите. Что вы издеваетесь над людьми? — послышалось из зала.

— Найдите другую аудиторию и там выступайте. Что вы от нас хотите сейчас? — ополчился советник главы Казани на Сорокину. А следом и зал утих и попросил ее освободить микрофон, чтобы дать слово другим выступающим.

— Я бы на вашем месте обратился в прокуратуру, — посоветовал напоследок Владимир Фомин.

— Я один ваш вопрос не решу, но я могу организовать вам встречу с тем, с кем вы захотите, — пообещал напоследок глава района Рустем Гафаров.

Жители поселков, которые еще недавно просили дорог и которым эти дороги новый генплан должен обеспечить, от такого счастья повсеместно отказываются

«Не хотите — как хотите»

Жители поселков, которые еще недавно просили дорог и которым эти дороги новый генплан должен обеспечить, от такого счастья повсеместно отказываются. Потому что убеждены, что разработчики генплана заботятся не о них. А об интересах крупных застройщиков.

— У нас в поселке долго не было дороги — теперь ее построили, — объясняли в перерыве свою позицию корреспонденту «Реального времени» жители Вишневки. — Она к нашим домам ведет, нас она устраивает и другой, большой дороги, которая идет за пределы поселка, нам не надо!

— Мы только вчера узнали, что по нашим домам в Самосырово пройдет дорога, — срывающимся голосом говорила в микрофон, обращаясь к Григорьеву и Фомину, жительница Самосырово Дания Тазетдинова. — Мы в 1999 году дом построили, все законно оформлено было. Мы по 15 тысяч рублей ежегодно налоги платим. А теперь у нас все отнимают, по нашим домам ведут дорогу!

— Районная дорога через поселок Большие Клыки не нужна, у нас дороги есть, а ради жилкомплекса «Весна», — выкрикивали уже из зала, не слушая уверения сидящих на сцене, что это не так, дескать, застройщик для «Весны» запроектировал другую дорогу. Видеть дороги перед собственными окнами никто не хотел.

— Давайте еще раз считать, и моделировать, встречаться, — предложил Олег Григорьев.

Но это людей не успокоило, и спустя некоторое время бурную дискуссию прервал Владимир Фомин, предложив радикальную «альтернаитиву»:

— Давайте все дороги в Салмачах и Вишневке отменим и добирайтесь, как хотите!

— Давайте, — не понял юмора зал. — Мы и так добираемся как можем.