Как я нашла в Краснодарском крае под самым высоким мостом в России нетуристический островок с шакалами

История о том, почему популярное отечественное черноморское побережье до сих пор не очень подходит для отдыха — в отличие от непопулярного

На этот раз я решила провести отпуск на родине, в Краснодарском крае. Будучи небольшим любителем отечественного загруженного черноморского побережья со всеми вытекающими оттуда последствиями в виде забитых пляжей, неоправданно завышенных цен и отрывающихся на отдыхе активно выпивающих россиян, я остановила выбор на совсем не туристическом поселке в получасе езды от Лазаревского. Населенный пункт Зубова Щель относится к Сочинскому району и имеет одну центральную улицу, вдоль которой рассыпаны жилые дома. По бокам от них с обеих сторон один вид — на зеленые, полные жизни горы, с которых по вечерам с удивительной стабильностью доносится вой шакалов. Знакомство с поселком в Сочинском районе произошло еще в августе, но сейчас, в пасмурную осеннюю погоду, судя по всему, пришло время вспомнить те солнечные летние деньки. Подробности — в материале «Реального времени».

Доброе утро по-сочински

Корреспондент «Реального времени» приехала в Зубову Щель в 5 утра и первые полчаса пыталась найти дом некой очень разрекламированной тети Зои. Впрочем, затея оказалась безуспешной, потому что адрес гостевого дома напутали и его просто не существовало. Телефон, естественно, ни мой советчик, ни сама хозяйка не брали, а спрашивать в столь ранний час было просто не у кого. Спустя полчаса мне повезло, и я встретила бегуна. Прервав его утреннюю процедуру, я вежливо поинтересовалась, где находится нужный мне адрес? Вместо ответа мужчина попросил открыть «Яндекс.Карты» и узнав, что я пользуюсь «Гуглом», неожиданно обрушил на меня праведный гнев истинного патриота.

— Чтобы американцы ракеты запускали?! — очень возмутился, если не разозлился, утренний собеседник.

Растерявшись на секунду, я решила забить в поисковике «Гугл» «Яндекс.Карты», дабы не гневить моего сурового помощника. После 5-минутного странного диалога и понимания, что нужный мне дом все так же далек от меня, как и ракеты с американцами, со спортсменом пришлось распрощаться.

Других людей еще было не встретить, а мысль об импортозамещении все не давала покоя. Усевшись на мосту и встречая рассвет, отражающийся красным теплым заревом в горной речке, и слушая, как просыпается природа, я обдумывала мысль: «Действительно, почему я пользуюсь «Гуглом», а не отечественным «Яндексом?» Выхода не было, пришлось прям там, на мосту в Краснодарском крае, срочно удалять приложение и скачивать другое — чтобы обезопасить нашу страну от ракетной атаки США.

Еще через 15 минут идущие на остановку пожилые мужчина с женщиной радостно поведали мне биографию утреннего бегуна и даже рассказали, с кем и как он живет. После этого они начали по именам жителей поселка вычислять, где же находится дом моей тети Зои. Дальше дело было за малым, и через 10 минут разбуженная, но все равно приветливая хозяйка деловито провожала меня в маленькую комнатку, которой предстояло стать моим «номером» в отпуске на ближайшие 8 дней.

Честная в своем отношении к жизни тетя Зоя потом еще неоднократно восхитит меня: олицетворяя поговорку «коня на скаку остановит», эта женщина добра и полна сострадания к людям, этого заслуживающим, и легка на ядреное матерное слово к тем, кто пренебрегает таким отношением. В ее ведении помимо гостевого и основного домов огромный, потрясающий коллекцией растений и деревьев двор, по которому то и дело снует ее наемный работник. Мужчина, крепко пахнущий перегаром, беспрекословно выполняет поручения и занимается тем, что выносит мусор, собирает алычу на компот или убирается на территории.

Те немногочисленные туристы, кто приезжает в Зубову Щель — не чужие поселку. Фото panoramio.com



Здравствуйте, море и живность!

Разобравшись с тем, как устроен быт в гостях у тети Зои, естественно, я сразу побежала на море. Путь туда лежит через горную своенравную речку Чемитоквадже и ведет сначала к огромному мосту на федеральной дороге Джубга — Адлер, который, между прочим, считается самым высоким в России, а потом уже непосредственно к галечному пляжу.

По дороге к чистой до практически полной прозрачности воде нужно два раза козлом пропрыгать по камням через речку и прогуляться по лесной тропе, протоптанной коровами и свиньями. Животные там, кстати, на каждом шагу — при желании даже можно погладить маленького пасущегося хряка или теленочка, следующего по пятам за своей буренкой. Важно также смотреть себе под ноги, ведь вы можете наткнуться на фыркающего ежа или лениво переползающую дорогу огромную гусеницу с ярко-бирюзовыми «шипами». Приезжих также пугают змеями, но стоит заметить, что за все время моего пребывания в Зубово ни одной рептилии увидеть не удалось. Зато получилось вживую наблюдать, как на горизонте из моря выпрыгивают дельфины!

На пляже в поселке чаек больше, чем купающихся. При желании можно уйти чуть подальше и вообще оказаться одной. Правда, немноголюдность привлекает нудистов — одна из таких парочек принимала солнечные ванны невдалеке от меня.

В поселке жизнь идет своим чередом и летом из-за небольшого количества туристов немного оживает — открываются несколько лавочек с мороженым и чурчхелой, в частных подворьях появляются кафе, где хозяева дома подают вам домашний суп, лепешки с сыром и яйцом под названием йока или столь привычные россиянам макароны с сосиской.

Еще можно наткнуться на кафе приветливой грузинской семьи, где за скромные 250 рублей вам принесут самый вкусный хачапури по-аджарски или на заказ налепят хинкали. Правда, если вы захотите обедать у грузин прямо в кафе, то к вам обязательно подсядет либо маленький вредный рыжий пес с глазами кота из «Шрека», либо черная вальяжная киса, которая будет делать вид, что ничего не просит, но быстро съест все, что вы ей дадите.

Те немногочисленные туристы, кто приезжает в Зубову Щель — не чужие поселку. В свое время, узнав от друзей или знакомых о его существовании, они десятилетиями не изменяют себе и приезжают сюда отдыхать. Впрочем, после роста популярности Турции поселок потерял большую часть своих туристов. Гости тети Зои рассказывают, что раньше к ней приезжали одни и те же люди и, накрыв на весь двор огромный стол, они устраивали посиделки допоздна.

Разбавляет вялотекущую туристическую жизнь детский лагерь «Атлант», куда съезжаются дети со всей России. Фото kidsreview.ru

Молодежь в то время отдыхала по своему — в гараже через дорогу, где раньше проводились дискотеки. Сейчас в поселке лето проходит гораздо спокойнее — все-таки турецкий all inclusive сыграл свою роль. Впрочем, учитывая, во сколько обходится дорога до отечественного Черного моря, выбор заграничного отдыха кажется не такой уж плохой идеей.

Те же, кто все-таки до сих пор приезжают, селятся в гостевых домах у местных — таких в поселке всего несколько штук. Разбавляет вялотекущую туристическую жизнь детский лагерь «Атлант», куда съезжаются дети со всей России. Там не один год уже пытаются найти общий язык с якутами — в прошлом году у не доверяющих никому маленьких жителей Республики Саха за все лето изъяли больше 30 заточек.

Пиво/рыба/раки vs. природа

Развлекаются приезжие поездками на водопады, которых в Сочинском районе просто бесчисленное количество. До некоторых из них даже можно дойти пешком, другие требуют поездки по серпантину на машине. На одной из локаций за 100 рублей вам предложат посмотреть на 33 водопада, которых на самом деле вовсе не 33. Поднимаясь на самый верх, куда доходят далеко не все, попадаешь в леса, очень напоминающие джунгли. Вообще, атмосфера и местный быт жителей этого района просто кричит о том, что человек здесь явно не главный — он лишь пользуется благами, любезно предоставленными природой.

Еще одно из немногочисленных мест, которые мне удалось увидеть благодаря моим друзьям, приехавшим в Зубову Щель попозже и, между прочим, уже в 14-й раз, — это тюльпановое дерево в поселке Головинка. Почему оно местная достопримечательность, становится ясно при одном взгляде на ствол, диаметр которого составляет практически 3 метра. Местные говорят, что этому дереву уже более 250 лет, и оно за свою историю успело пережить прямое попадание молнии.

По официальной версии, дерево посадил генерал царской армии Николай Раевский, который увлекался ботаникой. Сочинский район еще практически два века назад не был таким райским местом для отдыха — в XIX веке там на болотистой почве бушевала малярия. Чтобы ее победить, Раевский и высадил рощу тюльпановых деревьев, которые вытягивают из почвы влагу. Кстати, в Зубово с этой проблемой боролись с помощью других деревьев — эвкалиптов.

При желании из Зубово также можно за полчаса добраться на общественном транспорте до Лазаревского. Впрочем, по сравнению с затерянным в ущелье поселком райцентр не кажется заманчивым местом для отдыха. Да, там много заведений и развлечений, например, самое высокое в стране колесо обозрения, но пляжный отдых все-таки удовольствия не доставляет.

Еще одно из немногочисленных мест, которые мне удалось увидеть благодаря моим друзьям, приехавшим в Зубову Щель попозже и, между прочим, уже в 14-й раз, — это тюльпановое дерево в поселке Головинка. Фото sochipoplanu.ru



После восьмидневного пребывания в Краснодарском крае ответа на вопрос, как народу удается отдохнуть на забитых пляжах, купаясь в мутной воде и отбиваясь параллельно от миллиона предложений купить рыбу, жареные чебуреки/экскурсию/катание на катамаране и так далее, я найти так и не смогла. Присев на камни между лежаками, невольно начинаешь искренне желать людям в следующий раз предпочесть уже привычную россиянам Турцию. Побывав в Сочи, Туапсе, Анапе и Лазаревском, понимаешь, что туристическая инфраструктура здесь развивается по совсем другим, далеким от общепринятых понятий правилам. Точнее, ее даже сложно назвать развивающейся.

Поездная не романтика

Отдельно хотелось бы упомянуть железнодорожную романтику. Два дня дороги в поезде, пусть и с кондиционером, эту самую романтику совсем убивают. Складывается впечатление, что за годы работы в РЖД то ли не научились, то ли просто не хотят повышать комфорт для своих клиентов. Грязные туалеты без мыла и туалетной бумаги, старые вагоны без кондиционера, которые по стоимости билетов не отличаются от новых, совсем не располагают к приятному времяпрепровождению в пути. Да, в купе, конечно, ехать более комфортно, чем в плацкарте, но ведь большинство людей выбирают именно бюджетный вариант. По дороге из Краснодарского края в Казань, например, в наши туалеты выстраивалась целая очередь из соседнего вагонов — люди просто брезговали заходить в свои.

Но больше всего непонимания, пожалуй, вызвало отсутствие вагона-ресторана и по пути на юг, и в обратном направлении. Как объяснили сотрудники РЖД, он оказался просто невыгоден. Таким образом, пассажирам ничего не оставалось, как двое суток питаться своими запасами, радоваться изобретению лапши быстрого приготовления или бегать на остановках в поисках горячей, но совсем не безопасной еды. Хотелось бы пожелать руководству компании вместо упразднения вагонов-ресторанов задуматься, почему они оказываются нерентабельными. Вердикт, после нескольких дней, проведенных в отечественных поездах, таков: лучше переплатить несколько тысяч рублей и без проблем добраться на самолете, чем воспользоваться не такими уж и дешевыми услугами железнодорожного перевозчика.

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