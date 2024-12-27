Средний размер микрозайма в Татарстане вырос на 1,6% в ноябре

Фото: Михаил Захаров

Средний размер микрозайма в России в ноябре 2024 года составил 10,13 тыс. рублей, увеличившись на 0,1% по сравнению с октябрем и на 7,2% по сравнению с ноябрем 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Среди 30 регионов-лидеров по выдаче микрозаймов наибольший средний чек в ноябре был зафиксирован в Москве (12,77 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (11,29 тыс. рублей).

Примечательно, что Татарстан вошел в число регионов, показавших наибольший рост среднего размера микрозайма в ноябре по сравнению с октябрем. В Татарстане этот показатель вырос на 1,6%. Наряду с Татарстаном наибольший рост среднего чека микрозайма продемонстрировали Москва (плюс 3,9%), Владимирская область (плюс 3,1%) и другие регионы.



Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о планах снизить максимально допустимую ставку по кредитам, выдаваемым микрофинансовыми организациями (МФО), с 292% до 100% годовых.

Рената Валеева