С 2025 года срок пребывания в России для безвизовых иностранцев сократится

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Министерство иностранных дел России напомнило, что с 2025 года иностранцы, прибывшие в Россию без необходимости оформления визы, смогут находиться в стране суммарно не более 90 дней в течение года. Об этом пишет РИА «Новости».

Согласно сообщению ведомства, с 1 января 2025 года вступят в силу изменения в закон, ограничивающие срок временного пребывания безвизовых иностранцев в России. Теперь этот срок не сможет превышать 90 суток суммарно в течение календарного года (ранее этот срок составлял 90 дней в течение 180 суток). Исключения будут предусмотрены только в случаях, определенных законодательством и международными договорами России.

МИД подчеркнул, что данные изменения касаются исключительно иностранных граждан, прибывающих в страну в безвизовом порядке. Срок временного пребывания иностранцев, въезжающих в страну по визе, останется прежним и будет определяться сроком действия выданной визы.

Рената Валеева