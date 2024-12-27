Чтобы купить квартиру в новостройке, жителю Казани придется накопить более половины ее стоимости

При текущих ставках банки могут одобрить кредит лишь на сумму около 2 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Жителям крупных городов и их пригородов придется накопить от 53,7% до 77,4% от стоимости квартиры в новостройке, чтобы получить ипотечный кредит в конце 2024 года. К такому выводу пришли аналитики «РБК-Недвижимость», проанализировав текущую ситуацию на рынке недвижимости.

Причина таких высоких требований — заоблачные ипотечные ставки, невысокие зарплаты и высокая стоимость первичного жилья. Средняя ипотечная ставка по рыночным программам, по данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), на конец декабря составляет 29%.

Наиболее сложная ситуация для потенциальных покупателей сложилась в Казани. Средняя зарплата в этом мегаполисе и его окрестностях составляет 67 тыс. рублей. Банки при выдаче ипотеки ориентируются на то, что заемщик будет тратить на ее обслуживание не более половины своих доходов. При текущих ставках на 20 лет, банки могут одобрить кредит лишь на сумму около 2 млн рублей.

В то же время, стоимость квартир в новостройках Казани значительно превышает эту сумму. По данным «Яндекс Недвижимости», средняя однокомнатная квартира в новостройке Казани имеет площадь 38,7 кв.м и стоит 9,1 млн рублей. Таким образом, чтобы среднестатистическому жителю Казани купить такую квартиру в ипотеку, ему придется накопить более 7 млн рублей, что составляет 77,4% от общей стоимости жилья, и использовать их в качестве первоначального взноса.



Рената Валеева