Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -4 градусов
Возможны небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, мороси
Сегодня на территории Татарстана ожидается облачная c прояснениями погода. Возможны небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, мороси. Такой прогноз дали в Гидрометцентре РТ.
Местами гололед. Ветер юго-западный, западный 6–11 м/с, местами порывами 15–18 м/с. Максимальная температура воздуха составит от +1 до -4 градусов. На дорогах сильная гололедица.
В Казани прогнозируется от -1 до +1 градуса. Возможны небольшой снег, мокрый снег, морось.
Напомним, в последние дни декабря в европейской части России ожидается потепление до околонулевых температур. Это повышает вероятность дождя в новогодние праздники.
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