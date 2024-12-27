Полиция провела обыск в доме отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля

Государственное следственное управление полиции Кореи в пятницу, 27 декабря, провело обыск в личном доме отстраненного от должности президента Юн Сок Ёля. Целью обыска было получение копий видеозаписей с камер наблюдения, установленных в доме и по его периметру. Об этом пишет «Российская газета».

Как сообщают местные СМИ, в настоящее время следственная группа продолжает работу в доме Юн Сок Ёля и его супруги Ким Гон Хи. О каких-либо результатах обыска пока не сообщается.

Согласно информации, следственное управление получило ордер на обыск и изъятие видеозаписей со второй попытки. Президент Юн Сок Ёль до этого четыре раза проигнорировал вызовы на допрос в Офис по расследованиям преступлений высокопоставленных лиц (ОРПВЛ) и прокуратуру. В состав следственной группы входят также представители национальной полиции РК.

Напомним, что в ночь с 3 на 4 декабря президент Юн Сок Ёль неожиданно ввел военное положение в стране. Однако парламент оперативно отменил его решение, проголосовав против введения военного положения. Данное действие стало началом серьезного внутриполитического кризиса в стране.

В результате последовавших событий, значительная часть высокопоставленных военных была арестована. 14 декабря парламент со второй попытки объявил Юн Сок Ёлю импичмент, приостановив его полномочия на посту президента.



Рената Валеева