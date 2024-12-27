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Рейс из Красноярска в Казань перенаправлен в Бегишево из-за ограничений в аэропорту

09:02, 27.12.2024
Рейс из Красноярска в Казань перенаправлен в Бегишево из-за ограничений в аэропорту
Фото: Максим Платонов

Рейс из Красноярска, направлявшийся в аэропорт Казани, был перенаправлен на запасной аэродром Бегишево по решению командира воздушного судна. Об этом сообщила РИА «Новости» пресс-служба аэропорта Казани.

Ранее Росавиация заявила о введении временных ограничений на работу аэропорта Казани, из-за чего воздушная гавань временно приостановила прием и отправку авиарейсов. Причины ограничений пока не сообщаются.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Казани, на данный момент задержаны рейсы на вылет в Стамбул и Москву. Кроме того, время прибытия и отправления 12 рейсов было перенесено.

— Направляющийся в аэропорт Казань рейс из Красноярска по решению командира воздушного судна перенаправлен на запасной аэродром Бегишево, — подтвердили в пресс-службе казанского аэропорта.

Представители аэропорта также сообщили, что с пассажирами перенаправленного рейса работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта. Пассажирам с детьми предоставлены комнаты матери и ребенка в аэропорту.

Рената Валеева

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