В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Фото: Мария Зверева

С 10.00 мск в аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, уведомили в Росавиации.

В 6.00 сообщили, что воздушная гавань столицы Татарстана ограничила свою работу. Эта мера была необходима для «обеспечения безопасности полетов».

Рейс из Красноярска, направлявшийся в аэропорт Казани, был перенаправлен на запасной аэродром Бегишево по решению командира воздушного судна.

Рената Валеева