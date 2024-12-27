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В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

10:08, 27.12.2024
В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Фото: Мария Зверева

С 10.00 мск в аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, уведомили в Росавиации.

В 6.00 сообщили, что воздушная гавань столицы Татарстана ограничила свою работу. Эта мера была необходима для «обеспечения безопасности полетов».

Рейс из Красноярска, направлявшийся в аэропорт Казани, был перенаправлен на запасной аэродром Бегишево по решению командира воздушного судна.

Рената Валеева

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