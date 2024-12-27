В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
С 10.00 мск в аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, уведомили в Росавиации.
В 6.00 сообщили, что воздушная гавань столицы Татарстана ограничила свою работу. Эта мера была необходима для «обеспечения безопасности полетов».
Рейс из Красноярска, направлявшийся в аэропорт Казани, был перенаправлен на запасной аэродром Бегишево по решению командира воздушного судна.
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