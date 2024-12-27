Горсуд Альметьевска решит, заключать ли полковника БЭП в СИЗО по делу о взятке

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане Следком просит ареста для 2-летнего начальника межрайонного отдела управления МВД Рафика Минабутдинова. Ходатайство уже поступило в Альметьевский горсуд, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Сотрудники ФСБ и СК задержали Минабутдинова 25 декабря по подозрению в получениих взятки в особо крупном размере. По версии следствия, полковник предложил знакомому подрядчику из «Пром-Транс-Энерго-Сервиса» (ПТЭС) организовать заключение контракта на ремонт здания центральной библиотеки Сармановского района за 5% от цены контракта. Общая сумма незаконного вознаграждения должна была составить 1 млн 950 тысяч рублей, из которых Минабутдинов, по данным спецслужб, успел получить только 240 тысяч рублей.

Период предполагаемого преступления обозначен сроком с 1 ноября 2023 года по 30 октября 2024-го. Как полагают следователи, ради получения взятки офицер МВД решил склонить главу Сармановского района к оформлению рекомендательного письма в адрес заказчика работ ГУП «Татлизинг» в интересах директора «ПТЭС», для чего организовал проверку деятельности администрации Сармановского района и родственников главы и при встрече с ним потребовал предоставить возможность заключения договора с указанной фирмой. По версии следствия, глава района был вынужден согласиться, однако в следующий раз, когда доверенный человек от Минабутдинова пришел и потребовал содействия в получении подрядов по другим объектам района, глава отказался. Через некоторое время информация о незаконных требованиях поступила в ФСБ.

Минабутдинову предъявляют превышение полномочий и взятку. Вину он отрицает.

В МВД Татарстана проводят свою служебную проверку, по результатам которой будет принято решение по данному сотруднику.

P.S.: по решению суда полковника водворили в СИЗО до 25 февраля.