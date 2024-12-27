В Казани временно приостановили работу аэропорта из-за мер безопасности

Фото: Максим Платонов

В аэропорту Казань с 06.00 ввели временные ограничения на прием и отправку авиарейсов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, что является главным приоритетом.



Задержаны два рейса на вылет, а также перенесены 12 рейсов на прилет в связи с временными ограничениями, введенными Росавиацией. Согласно данным онлайн-табло, задержали авиарейсы в Стамбул и Москву.

Анастасия Фартыгина