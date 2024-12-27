Новости общества

05:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани временно приостановили работу аэропорта из-за мер безопасности

07:28, 27.12.2024
В Казани временно приостановили работу аэропорта из-за мер безопасности
Фото: Максим Платонов

В аэропорту Казань с 06.00 ввели временные ограничения на прием и отправку авиарейсов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, что является главным приоритетом.

Задержаны два рейса на вылет, а также перенесены 12 рейсов на прилет в связи с временными ограничениями, введенными Росавиацией. Согласно данным онлайн-табло, задержали авиарейсы в Стамбул и Москву.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

Читайте также