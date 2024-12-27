В поселке Джалиль открылся новый крытый футбольный манеж «Джалилец»

Сегодня в поселке Джалиль состоялось торжественное открытие крытого футбольного манежа «Джалилец». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.



«Это важное событие стало знаковым для всей Республики Татарстан, ведь манеж, площадь которого составляет 20×40 метров, значительно расширит возможности для тренировок и организации соревнований как для профессиональных спортсменов, так и для любителей», — сказано в сообщении.

В церемонии открытия приняли участие почетные гости: первый замминистра спорта Татарстана Халил Шайхутдинов, председатель Федерации футбола республики Александр Гусев, главный советник Управления раиса по работе с территориями Айрат Мустафин, а также депутат Госсовета седьмого созыва, гендиректор АО «СМП» Рияз Комаров.



Рената Валеева