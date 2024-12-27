Весной в Госдуму внесут проект закона о бесплатной передаче еды магазинами

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Законопроект, регулирующий так называемый фудшеринг, то есть бесплатную передачу магазинами продуктов питания нуждающимся, будет внесен на рассмотрение в Госдуму уже в весеннюю сессию. Об этом сообщил председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев в интервью ТАСС.

По словам депутата, законопроект уже готов и в настоящее время проходит политические консультации.

— Мы проводим по нему политические консультации и оцениваем возможные риски, работаем с партнерами и регионами, чтобы все учесть. Планируем его внесение уже в весеннюю сессию, — заявил Метелев.

Ключевая цель законопроекта — создание механизма для эффективной передачи продуктов питания, срок годности которых подходит к концу, от магазинов к благотворительным организациям для дальнейшего распределения среди нуждающихся. Согласно предложению, предприниматели, передающие продукты в рамках фудшеринга, будут освобождены от уплаты НДС.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Метелев подчеркнул, что совместно с правительством России была разработана система безопасности и контроля процесса фудшеринга. Воспользоваться льготами смогут только компании и социально ориентированные некоммерческие организации (НКО), включенные в специальный реестр. За нарушение требований к безопасности пищевых продуктов предусмотрены административные штрафы.

— Закон непростой, но крайне важный. Его ждут люди. Особенно сейчас, в условиях специальной военной операции, в приграничные и исторические регионы может поступать гуманитарная помощь в гораздо больших объемах, если бы закон был принят, — отметил Артем Метелев, подчеркивая социальную значимость и своевременность законопроекта.

Рената Валеева