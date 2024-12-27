Стоимость школьного питания в Казани вырастет с 2025 года

Повышение ожидается на 4-10 рублей

Фото: Максим Платонов

С 1 января 2025 года в школах Казани повысится стоимость комплексов питания в среднем на 4–10 рублей. Об этом сообщили в мэрии города.

Так, меню свободного выбора будет стоить 89 рублей (ранее 79 рублей), комплексное питание — 63 рубля (ранее 55 рублей), завтрак или полдник — 43 рубля (ранее 35 рублей), а отдельный суп — 20 рублей (ранее 16 рублей).

При этом более половины школьников Казани — 92 тысячи — продолжат питаться бесплатно за счет бюджетных средств. В эту категорию входят все ученики начальной школы, а также 18% учеников 5–11 классов из льготных категорий.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Последний раз цены на школьное питание в Казани менялись в апреле 2023 года. С тех пор произошел значительный рост цен на основные продукты питания, включая молоко, молочную продукцию, сливочное масло, мясо, макароны и овощи. Индекс потребительских цен на продовольственные товары с 1 апреля 2023 года по 31 октября 2024 года, по данным Росстата, составил 12,7%.

Несмотря на повышение цен, стоимость школьного питания в Казани останется одной из самых низких среди городов-миллионников. Для сравнения, в Нижнем Новгороде одноразовое горячее питание в школе стоит 109,60 рубля, в Самаре — 121,46 рубля, а в Санкт-Петербурге — 184,10 рубля.

В настоящее время все учащиеся начальной школы — более 77 тысяч человек — получают одноразовое бесплатное горячее питание за счет бюджета. С 1 января 2025 года его стоимость составит 69,43 рубля на человека. Кроме того, за счет целевого финансирования из бюджета Казани горячим питанием бесплатно обеспечиваются ученики 5–11 классов из льготных категорий (около 15 тысяч человек), а также дети участников СВО и ученики с ограниченными возможностями здоровья. В итоге бесплатным горячим питанием обеспечены 54% школьников Казани.

Департамент продовольствия и социального питания Казани сотрудничает с местными производителями, которые поставляют около 80% продуктов для детского питания. Вся продукция проходит строгий контроль в аккредитованной лаборатории. В 2024 году было забраковано более 516 тонн сырья, не соответствовавшего требованиям.

Школьное меню в Казани отвечает санитарным требованиям, учитывает сезонность, калорийность и потребность в основных питательных веществах.

Рената Валеева