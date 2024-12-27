В Госдуме представят законопроект о запрете скулшутинга

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Депутаты Госдумы работают над законопроектом, направленным на противодействие скулшутингу — вооруженным нападениям на учебные заведения. Одним из ключевых положений документа станет ограничение на распространение информации о способах и мотивах совершения подобных преступлений, а также деталей биографий преступников. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев.

— Действительно, данную инициативу мы сейчас прорабатываем. Предлагаем предавать забвению лиц, осуществляющих массовые расстрелы в школах, колледжах, социальных учреждениях. Для этого необходимо ввести ограничения на распространение деталей их биографии, мотивов преступления, способах и причинах его совершения, — заявил Метелев.

По мнению главы комитета, широкое освещение таких трагических событий может привести к нежелательному эффекту «романтизации» преступников и спровоцировать волну подражаний.

— На каждой широко освещенной истории появляются новые и новые подражатели. Люди с неустойчивой психикой начитаются подробностей и хотят повторить, войти в историю, — подчеркнул он.

Ильназ Галявиев — стрелок, который убил 9 человек и ранил 23 в казанской гимназии №175. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Метелев отметил, что в ходе разработки законопроекта была получена позиция федеральных ведомств, включая правоохранительные структуры. Законопроект был доработан и планируется вернуться к его обсуждению в ближайшее время.

Предлагаемые ограничения касаются не только СМИ, но и распространения информации в интернете и социальных сетях. Цель инициативы — снизить риск повторения подобных трагедий путем минимизации внимания к самим преступникам и их действиям.

Законопроект вызывает широкий общественный интерес и дискуссии. Сторонники инициативы утверждают, что она позволит защитить детей и молодежь от негативного влияния и снизить риск возникновения новых инцидентов. Противники же высказывают опасения, что ограничение информации может привести к замалчиванию проблемы и затруднить ее изучение.



Рената Валеева