Парламент Южной Кореи объявил импичмент и.о. президента Хан Док Су
За отстранение Хан Док Су от должности проголосовали 192 депутата
Парламент Республики Корея объявил импичмент исполняющему обязанности президента страны, премьер-министру Хан Док Су. Об этом заявил спикер Национального собрания У Вон Сик, передает ТАСС.
За отстранение Хан Док Су от должности проголосовали 192 депутата. Для объявления импичмента требовалось не менее 151 голоса. Трансляцию заседания вел телеканал MBC.
Депутаты от правящей партии бойкотировали голосование.
Сегодня полиция Кореи провела обыск в личном доме отстраненного от должности президента Юн Сок Ёля. Целью обыска было получение копий видеозаписей с камер наблюдения, установленных в доме и по его периметру.
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